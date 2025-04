Deputatul-reporter: Grațiela Gavrilescu, interviu cu un preot din Cipru

Astăzi publicăm un nou articol din campania ”Alesul tău” care expune personaje din administrația publică și din politică în situații mai puțin obișnuite.

În a doua zi de Paște, deputatul de Prahova Grațiela Gavrilescu a postat pe rețelele de socializare un videoclip inedit, filmat la Mănăstirea Kykkos din Cipru. De această dată, nu în calitate de politician, ci de… reporter.

Parlamentarul apare intervievând un preot al mănăstirii, adresând întrebări și trăgând concluzii în fața camerei. Mesajul transmis este unul pozitiv, cu binecuvântări pentru România și pentru toți cei care își păstrează credința.

Transformarea temporară din politician în realizator ad-hoc ridică totuși o întrebare legitimă: este vorba despre o inițiativă personală bine intenționată, sau despre o alunecare într-o zonă care nu face parte din fișa postului unui ales?

Grațiela Gavrilescu punctează la capitolul imagine, dar lasă loc de interpretări privind granițele dintre comunicarea instituțională și autopromovarea de tip mediatic.

Decizia vă aparține:

BILĂ ALBĂ pentru mesajul cu tentă spirituală și ton pozitiv,

sau

BILĂ NEAGRĂ pentru ambiguitatea rolurilor și lipsa de delimitare între politician și jurnalist? Votează în rubrica „Alesul Tău” de pe Observatorul Prahovean.



Despre campania Alesul Tău. De ce facem asta?

Pentru că am obosit să vedem aleși care doar pozează în oameni implicați. Pentru că un like nu înseamnă competență. Pentru că votul din patru în patru ani nu e suficient. Și pentru că fiecare dintre noi are dreptul să își spună opinia, în mod civilizat, documentat și public.

Cum funcționează?

Fiecare episod al rubricii „Alesul Tău” prezintă un personaj public din politică sau administrație, analizat pe baza prestației recente, a unor decizii luate sau a implicării în comunitate.

La final, e rândul tău:

BILĂ ALBĂ – dacă apreciezi ce face

BILĂ NEAGRĂ – dacă simți că doar mimează implicarea

Vei avea posibilitatea să votezi în cadrul unui articol pe care îl vei regăsi la sfârșitul fiecărui episod al rubrticii ”Alesul tău”. Rezultatele votului se afișează public, în timp real. Tu decizi imaginea reală a „alesului”.

Poți și comenta

Pentru că știm că ai multe de spus, am activat și secțiunea de comentarii (moderată). Lasă-ți opinia, dar fă-o decent și nu uita: ceea ce scrii te reprezintă.

Vrei să vezi și alți „aleși”?

Intră în arhiva rubricii, unde găsești toate articolele publicate până acum, clasamente după voturi și funcții, și vezi cine a primit cele mai multe bile… negre.

”Alesul Tău” este despre transparență și despre responsabilitate.

Lista articolelor publicate până acum în rubrica Alesul tău: