Alesul Tău: Mihai Polițeanu – primar ziua, chitarist seara

În rubrica Alesul Tău v-am prezentat până acum talentele mai multor aleși ai județului. Fie că vorbim despre pasiunea pentru sport sau dans, aleșii noștri și-au împărtășit pe rețelele sociale latura „umană”, acel ceva care ne face să uităm, măcar pentru o secundă, de ședințele de consiliu sau gropile din asfalt. Votează sondajul din articol!

Astăzi vi-l prezentăm pe primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, într-o ipostază mai puțin cunoscută: cea de… chitarist. Da, ați citit bine. Polițeanu nu ”cântă” doar la etajul 1 al primăriei, ci și la chitară. Și nu orice, ci imnul național.

Așa cum alții aleg să cânte balade de dor și jale, edilul nostru a ales să interpreteze Deșteaptă-te, române!… pe chitară electrică. Un fel de rock patriotic de Primărie.

La prima vedere, Polițeanu pare mai degrabă un corporatist sobru, genul care ascultă știri economice în drum spre muncă, nu riff-uri de chitară. Dar iată că TikTok-ul ne-a dezvăluit o altă față: omul cu instrumentul, făcând din imnul național o piesă de garage band cu tentă instituțională.

Bonus: primarul iubește pisicile. Are mai multe, le ține în casă și le tratează ca pe niște copii. Poate că, în curând, o să avem parte și de un duet chitară – mieunat.

Tu ce părere ai? Merită Mihai Polițeanu o bilă albă pentru talentul muzical sau una neagră pentru reinterpretarea rock a imnului? Votul e la tine!



VIDEO

Despre campania Alesul Tău. De ce facem asta?

Pentru că am obosit să vedem aleși care doar pozează în oameni implicați. Pentru că un like nu înseamnă competență. Pentru că votul din patru în patru ani nu e suficient. Și pentru că fiecare dintre noi are dreptul să își spună opinia, în mod civilizat, documentat și public.

Cum funcționează?

Fiecare episod al rubricii „Alesul Tău” prezintă un personaj public din politică sau administrație, analizat pe baza prestației recente, a unor decizii luate sau a implicării în comunitate.

La final, e rândul tău:

BILĂ ALBĂ – dacă apreciezi ce face

BILĂ NEAGRĂ – dacă simți că doar mimează implicarea

Vei avea posibilitatea să votezi în cadrul unui articol pe care îl vei regăsi la sfârșitul fiecărui episod al rubrticii ”Alesul tău”. Rezultatele votului se afișează public, în timp real. Tu decizi imaginea reală a „alesului”.

Poți și comenta

Pentru că știm că ai multe de spus, am activat și secțiunea de comentarii (moderată). Lasă-ți opinia, dar fă-o decent și nu uita: ceea ce scrii te reprezintă.

Vrei să vezi și alți „aleși”?

Intră în arhiva rubricii, unde găsești toate articolele publicate până acum, clasamente după voturi și funcții, și vezi cine a primit cele mai multe bile… negre.

”Alesul Tău” este despre transparență și despre responsabilitate.

