Bile albe sau negre pentru Nanu, Drăgănescu și Dumitrescu?

Observatorul Prahovean a publicat săptămâna trecută primele trei articole din campania ”Alesul tău” prin care tu, cititorul, ai ocazia să spui public ce părere ai despre cei care te conduc. De la primari, consilieri, parlamentari, președinți de CJ sau miniștri. Fără filtre. Fără perdea. Doar faptele lor, poziții publice pe care le promovează și votul tău.

- Publicitate -

Primele articole au fost dedicate președintelui Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, prefectului de Prahova, Emil Drăgănescu și vicepreședintelui Consiliului Județean Prahova, Vlad Dumitrescu.

Astăzi publicăm rezultatul sondajului bile albe/bile negre pentru fiecare dintre cei trei aleși și articolele care au găzduit chestionarele respective:

Despre campania Alesul Tău. De ce facem asta?

Pentru că am obosit să vedem aleși care doar pozează în oameni implicați. Pentru că un like nu înseamnă competență. Pentru că votul din patru în patru ani nu e suficient. Și pentru că fiecare dintre noi are dreptul să își spună opinia, în mod civilizat, documentat și public.

- Publicitate -

Cum funcționează?

Fiecare episod al rubricii „Alesul Tău” prezintă un personaj public din politică sau administrație, analizat pe baza prestației recente, a unor decizii luate sau a implicării în comunitate.

La final, e rândul tău:

BILĂ ALBĂ – dacă apreciezi ce face

BILĂ NEAGRĂ – dacă simți că doar mimează implicarea

Vei avea posibilitatea să votezi în cadrul unui articol pe care îl vei regăsi la sfârșitul fiecărui episod al rubrticii ”Alesul tău”. Rezultatele votului se afișează public, în timp real. Tu decizi imaginea reală a „alesului”.

- Publicitate -

Poți și comenta

Pentru că știm că ai multe de spus, am activat și secțiunea de comentarii (moderată). Lasă-ți opinia, dar fă-o decent și nu uita: ceea ce scrii te reprezintă.

Vrei să vezi și alți „aleși”?

Intră în arhiva rubricii, unde găsești toate articolele publicate până acum, clasamente după voturi și funcții, și vezi cine a primit cele mai multe bile… negre.

”Alesul Tău” este despre transparență și despre responsabilitate.

Administrație Ajutor pentru locatarii blocului din Ploiești afectat de explozie O explozie puternică, urmată de incendiu, a afectat, miercuri dimineață, un bloc de garsoniere de pe strada Malu Roșu din Ploiești. Primăria a anunțat...