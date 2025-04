Primarul din Ciorani, vedetă pe TikTok: dansuri, dileme, mall-uri

Primarul din Ciorani, Marin Voicu, recent condamnat cu suspendare în dosarul fraudării alegerilor, este vedetă pe TikTok: dansuri, dileme existențiale și plimbări prin mall. O nouă față a administrației locale?! VIDEO la finalul textului.

Dacă până acum v-am prezentat aleși locali care excelează în sport sau administrație (mai mult sau mai puțin), azi vă facem cunoștință cu un talent nativ… al rețelelor sociale.

La rubrica „Alesul tău”, îl avem în prim-plan pe nimeni altul decât primarul comunei Ciorani, Marin Voicu – edil cu spirit profund, sfătuitor de ocazie și, de ce nu, dansator cu acte în regulă.

Domnul primar a înțeles că, în 2025, administrația se face nu doar cu hârtii și ședințe de consiliu, ci și cu TikTok. Aproape 3.600 de urmăritori îi sorb zilnic fiecare clip – fie că e vorba de reflecții filozofice precum: „Ați observat că primiți aprecieri doar de la cei care nu vă cunosc? Oare de ce nu vă apreciază cei care vă cunosc?”, fie de sfaturi de viață sau avertismente cu subînțeles.

Printre dileme existențiale și declarații motivaționale, domnul Voicu își face timp și pentru administrație: postează lucrări din comună, dar și incursiuni printr-un mall ploieștean, semn că edilul nu e rupt de realitatea cotidiană. Are grijă să țină pasul cu trendurile – și cu pasul, la propriu.

Partea cu adevărat savuroasă? Momentul în care Marin Voicu se transformă în showman și apare dansând pe un balcon, îmbrăcat lejer în bermude, tricou și sandale. Ritmul? „Iko Iko”. Mișcările? Demne de un Golden Buzz la „Românii au talent” : unduiri fluide, brațe expresive, mișcări de bazin ce ar pune în dificultate o dansatoare profesionistă de belly dance.

O prestație care, sincer, nu poate fi descrisă în cuvinte, se trăiește. Și, mai ales, se votează! Mai jos găsiți butoanele cu bilă albă sau neagră.

Depinde doar de dumneavoastră dacă dansul primarului din Ciorani vă inspiră… apreciere sau perplexitate. Până una alta, să nu uităm: în era digitală, administrația locală nu mai înseamnă doar hotărâri de consiliu. Înseamnă și content.

Despre campania Alesul Tău. De ce facem asta?

Pentru că am obosit să vedem aleși care doar pozează în oameni implicați. Pentru că un like nu înseamnă competență. Pentru că votul din patru în patru ani nu e suficient. Și pentru că fiecare dintre noi are dreptul să își spună opinia, în mod civilizat, documentat și public.

Cum funcționează?

Fiecare episod al rubricii „Alesul Tău” prezintă un personaj public din politică sau administrație, analizat pe baza prestației recente, a unor decizii luate sau a implicării în comunitate.

La final, e rândul tău:

BILĂ ALBĂ – dacă apreciezi ce face

BILĂ NEAGRĂ – dacă simți că doar mimează implicarea

Vei avea posibilitatea să votezi în cadrul unui articol pe care îl vei regăsi la sfârșitul fiecărui episod al rubrticii ”Alesul tău”. Rezultatele votului se afișează public, în timp real. Tu decizi imaginea reală a „alesului”.

Poți și comenta

Pentru că știm că ai multe de spus, am activat și secțiunea de comentarii (moderată). Lasă-ți opinia, dar fă-o decent și nu uita: ceea ce scrii te reprezintă.

Vrei să vezi și alți „aleși”?

Intră în arhiva rubricii, unde găsești toate articolele publicate până acum, clasamente după voturi și funcții, și vezi cine a primit cele mai multe bile… negre.

”Alesul Tău” este despre transparență și despre responsabilitate.

