Primarul absolvent de Teologie care deszăpezește singur comuna

De la Teologie la șantier: Primarul din Tătaru face totul, la propriu! Astăzi publicăm un nou articol din campania ”Alesul tău” care expune personaje din administrația publică și din politică în situații mai puțin obișnuite.

Comuna prahoveană Tătaru are un primar atipic. Se numește Ionuț Popa (PSD), are 35 de ani și este, oficial, cel mai tânăr edil din județ. Neoficial? E și cel mai versatil. Ar putea oricând să candideze la titlul de „Primarul cu cele mai neștiute talente”.

Cine l-ar vedea în costum la o ședință de Consiliu Local n-ar ghici că, în altă viață (sau cel puțin în alt plan de carieră), Ionuț trebuia să devină preot. A absolvit Facultatea de Teologie, însă, în loc de altar, a ales drumul sinuos al administrației locale. Norocul comunei!

Ce-l face pe Ionuț Popa un primar unic? Simplu: n-are birou preferat, ci un buldoexcavator. Când nu e în ședință, e pe șantier. Când nu e pe șantier, e la volanul unui SUV dotat cu lamă, cu care deszăpezește singur comuna. Cine are nevoie de angajați când primarul e multitasking?

Ionuț Popa dă cu lopata (la propriu), se urcă în utilaje ca un adevărat maistru, face pe dirigintele de șantier, se ceartă, când e nevoie, cu inginerii, dar cu argumente beton, și, da, asfaltează ulițele dacă treaba nu merge cum scrie la carte.

La al doilea mandat, tânărul primar dovedește că tinerețea nu e lipsă de experiență, ci surplus de energie. Că administrația poate însemna și mâini murdare de praf și noroi, nu doar hârtii și parafe.

Acum rămâne la latitudinea voastră, a cititorilor:

Merită Ionuț Popa o bilă albă pentru implicare și abilități „pe toate fronturile”?

Sau o bilă neagră pentru că nu și-a luat, totuși, permis de diriginte de șantier?

Votează sondajul de mai jos:



Despre campania Alesul Tău. De ce facem asta?

Pentru că am obosit să vedem aleși care doar pozează în oameni implicați. Pentru că un like nu înseamnă competență. Pentru că votul din patru în patru ani nu e suficient. Și pentru că fiecare dintre noi are dreptul să își spună opinia, în mod civilizat, documentat și public.

Cum funcționează?

Fiecare episod al rubricii „Alesul Tău” prezintă un personaj public din politică sau administrație, analizat pe baza prestației recente, a unor decizii luate sau a implicării în comunitate.

La final, e rândul tău:

BILĂ ALBĂ – dacă apreciezi ce face

BILĂ NEAGRĂ – dacă simți că doar mimează implicarea

Vei avea posibilitatea să votezi în cadrul unui articol pe care îl vei regăsi la sfârșitul fiecărui episod al rubrticii ”Alesul tău”. Rezultatele votului se afișează public, în timp real. Tu decizi imaginea reală a „alesului”.

Poți și comenta

Pentru că știm că ai multe de spus, am activat și secțiunea de comentarii (moderată). Lasă-ți opinia, dar fă-o decent și nu uita: ceea ce scrii te reprezintă.

Vrei să vezi și alți „aleși”?

Intră în arhiva rubricii, unde găsești toate articolele publicate până acum, clasamente după voturi și funcții, și vezi cine a primit cele mai multe bile… negre.

”Alesul Tău” este despre transparență și despre responsabilitate.

Lista articolelor publicate până acum în rubrica Alesul tău: