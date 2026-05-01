Ce spitale si farmacii vor fi deschise de 1 Mai, în Prahova

Ziua de 1 Mai aduce program special pentru unele farmacii și spitale din județul Prahova. Cum vineri este zi nelucrătoare, unele unități vor fi închise în această zi.

Ce program vor avea farmaciile de 1 Mai

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a transmis, la solicitarea Observatorului Prahovean, programul farmaciilor din județ, pentru ziua de 1 Mai.

Astfel, vineri, 1 Mai, majoritatea farmaciilor vor fi deschise, ce e drept multe dintre ele vor funcționa după un program redus.

Vor fi închise în schimb, farmacia HELP NET din incinta mall-ului AFI Ploiești, precum și farmaciile Professional Farma Line din Blejoi – Sat Ploieștiori, Ciorani, Cocorăștii Mislii, Măneciu-Pământeni, Podenii Noi și Vâlcănești.

La Ploiești va fi deschisă vineri non-stop farmacia de pe strada Victoriei, nr. 4, bl. CC VEST.

Iar în Câmpina, de 1 Mai, găsești deschisă non-stop farmacia situată pe Bulevardul Carol I, nr. 48, bl. 12F, sc. A.

La ce spitale poți merge în Ploiești și Câmpina, de 1 Mai, în caz de urgență

Medicii ne recomandă să nu facem excese în ziua de 1 Mai, să mâncăm și să bem cumpătat. Cum micii vor fi vedeta grătarului în această zi, medicii ne recomandă să consumăm carne tocată cu măsură, în special cei care se știu cu probleme digestive.

De asemenea, berea este de obicei asociată cu ziua de 1 Mai. Și în acest caz, medicii ne sfătuiesc să avem grijă la consumul de alcool.

Nu toate spitalele din Prahova vor asigura permanența în ziua de 1 Mai.

Spitalul Județean din Ploiești

La Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești, Unitatea de Primiri-Urgențe va rămâne deschisă vineri, 1 Mai, iar medicii și asistentele de pe secții își vor urma gărzile în mod normal, declară pentru Observatorul Prahovean purtătorul de cuvânt, medicul Andrei Ilinca.

În ceea ce privește asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu, aceasta nu va fi asigurată, personalul de aici fiind liber pe 1 Mai.

Spitalul de Pediatrie Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești va asigura permanența de 1 Mai. Sunt linii de gardă complete la Compartimentul de Primiri-Urgențe (Pediatrie, Chirurgie și Ortopedie pediatrică, ATI pediatrie).

Ambulatoriul nu va lucra însă vineri, personalul de aici fiind liber pe 1 Mai.

Spitalul Municipal Câmpina

La Spitalul Municipal Câmpina, Unitatea de Primiri-Urgențe rămâne deschisă, gărzile vor funcționa în regim de permanență, ne-a spus managerul unității, doctorul Călin Tiu. În schimb, Ambulatoriul va fi și aici închis vineri, 1 Mai.