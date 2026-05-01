RO-Alert în Tulcea în miez de noapte: drone rusești și explozii la granița cu România

În noaptea de joi spre vineri, 1 mai, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert. Rusia a atacat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, lângă frontiera fluvială cu România. Pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail și Kilia, au fost raportate explozii, a transmis, printr-un comunicat, Ministerul Apărării Naționale.

Autoritățile române au detectat un grup de nouă drone care se îndreptau spre spațiul aerian ucrainean. La ora 03.36, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Imediat, a fost transmis mesajul de alertă către populație.

Sistemele de supraveghere nu au înregistrat niciun semnal radar în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 04.03.

Ministerul Apărării Naționale informează în timp real structurile aliate și rămâne în contact permanent cu acestea.