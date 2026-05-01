Trei noi locuri de joacă moderne, deschise în Ploiești

Primăria Ploiești anunță deschiderea a trei noi locuri de joacă destinate copiilor, realizate în parteneriat cu compania Rompetrol și Asociația Dăruiește Aripi. Noile spații de recreere sunt amplasate pe strada Poștei (colț cu strada Praga), strada Soldat Erou Arhip Nicolae și strada Grindului și sunt accesibile gratuit, fiind deschise permanent.

Amenajate pe o suprafață totală de aproximativ 750 de metri pătrați, locurile de joacă sunt dotate cu echipamente moderne și sigure, inclusiv tobogane, leagăne, balansoare și alte structuri atractive pentru copii. Acestea sunt instalate pe suprafețe cauciucate, menite să reducă riscul accidentărilor și să asigure un mediu sigur de joacă.

Reprezentanții municipalității subliniază că proiectul face parte dintr-un efort mai amplu de modernizare urbană și creștere a calității vieții în oraș. Parteneriatul cu Rompetrol și Asociația Dăruiește Aripi este considerat unul esențial pentru dezvoltarea unor astfel de inițiative dedicate comunității.

În cursul anului 2025, Rompetrol a mai amenajat alte cinci locuri de joacă în municipiu, inclusiv primul spațiu de joacă incluziv din județul Prahova, situat în Parcul Municipal Vest. Totodată, compania a pus la dispoziția autorităților locale o clădire care va fi folosită pentru activități de învățământ primar în cadrul Colegiului Național „I. L. Caragiale”.

Autoritățile locale îi invită pe părinți și copii să se bucure de noile facilități și își reafirmă angajamentul de a continua investițiile în proiecte moderne și sigure pentru comunitatea ploieșteană.