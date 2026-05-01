Jandarmii ploieșteni asigură ordinea la meciul Petrolul – UTA Arad, duminică, pe „Ilie Oană”

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, va asigura desfășurarea în condiții de siguranță a meciului dintre ACS Petrolul 52 și FC UTA Arad, din SuperLiga României, programat duminică, 3 mai 2026, de la ora 18.15, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Porțile arenei se vor deschide la ora 16:15, clubul organizator anunțând că va deschide întreaga capacitate a stadionului.

Accesul se va face pe mai multe intrări, în funcție de sectorul din bilet: suporterii de la Tribuna 0 și Tribuna 1 vor intra prin strada Stadionului, cei de la Tribuna 2 și Peluza 2 (sectoarele gazdelor) – prin strada Mihai Bravu, iar cei de la Peluza 1 – prin strada Alexandru Vlahuță. Suporterii echipei oaspete vor accede în stadion exclusiv pe Strada Latină.

Traficul rutier va fi restricționat, la nevoie, în zona adiacentă arenei.

Partida a fost încadrată cu grad mediu de risc, în conformitate cu Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive. Acest lucru înseamnă că spectatorii pot fi supuși unor controale corporale la intrare. Accesul va fi interzis persoanelor în stare vădită de ebrietate sau care perturbă ordinea publică, iar introducerea băuturilor alcoolice în incintă nu este permisă.

Jandarmeria recomandă suporterilor să vină din timp, să ocupe locurile înscrise pe bilete, să respecte indicațiile agenților de securitate și să se abțină de la orice comportament care ar putea tulbura ordinea publică, inclusiv folosirea materialelor pirotehnice sau scandarea de mesaje jignitoare, rasiste ori xenofobe.