Ce poți face de 1 Mai în Ploiești și împrejurimi. Evenimentele programate astăzi

Ploieștenii care rămân în oraș de 1 Mai au la dispoziție mai multe variante de petrecere a timpului liber: spectacole de teatru, concerte, petreceri tematice, filme la cinema și ieșiri în apropierea orașului. Iată ce evenimente sunt programate astăzi, 1 mai 2026, în Ploiești și împrejurimi. Atenție, muzeele sunt închise azi!

Super-petrecere la Lacul Verde Resort

În perioada 1–3 mai, complexul turistic Lacul Verde Resort (DN1A, Zahanaua) organizează un program special pentru toate vârstele, iar Observatorul Prahovean este partener media al acestui eveniment care marchează startul sezonului estival.

Organizatorii promit trei zile de petrecere pe malul lacului, cu muzică live, DJ set-uri, preparate culinare variate și activități pentru copii și adulți.

Muzică live și atmosferă de vacanță în prima zi a evenimentului

Evenimentul va debuta vineri, 1 mai, de la ora 12:00, cu un welcome drink și ritmuri lounge, într-o atmosferă relaxată întreținută de Radio Prahova.

Seara va continua cu un concert susținut de Tavi Colen și Emma, artiști care vor urca pe scenă pentru un show dedicat celor care aleg să petreacă minivacanța de 1 Mai într-un cadru natural. Detalii aici: Unde petreci minivacanța de 1 Mai: eveniment special la Lacul Verde Resort

Petrecere de 1 Mai la Casa Seciu

Pentru o ieșire cu mâncare, muzică și priveliște, la Casa Seciu a pregătit o sărbătoare care începe astăzi, 1 mai și durează până duminică, 3 mai.

Casa Seciu dă startul sezonului de vară în weekendul 1–3 mai, cu muzică live, preparate BBQ, vinuri din producția proprie și activități pentru întreaga familie. Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii sunt așteptați cu live cooking BBQ, băuturi estivale răcoritoare, terase amenajate pentru relaxare și priveliștea cunoscută de la Casa Seciu. Programul muzical include concerte live susținute de Dragoș Gabriel, pe 1 și 3 mai, de la ora 14:00, și de Alin Băicoianu, pe 2 mai, de la ora 18:00. Evenimentul este gândit și pentru familiile cu copii, cei mici având la dispoziție un loc de joacă special amenajat, în timp ce părinții se pot bucura de mâncare, muzică și relaxare pe terasă. Gaițele la Toma Caragiu

Pe scena teatrului Toma Caragiu se va juca piesa „Gaițele”, de ora 18:30, la Teatrul Toma Caragiu Ploiești.

O radiografie dulce-amara a unei lumi care, incapabila sa se adapteze noilor realitati, se refugiaza in clisee si obiceiuri invechite, spectacolul „Gaitele” surprinde, cu acuitate si sarcasm, agonia unui univers social dominat de rigiditatea conventiilor si de instinctul conservarii privilegiilor.

Concert acustic – Monica Odagiu și Vlad Nicolici, la Teatrul Nației

Tot azi, de la 19:30, la Teatrul Nației, este programat concertul „DoarMuzica” cu Monica Odagiu și Vlad Nicolici.

„DoarMuzica” este un concert despre emoție, sinceritate și întâlnirea dintre două voci care se completează firesc. Monica și Vlad își aduc universul interior pe scenă, într-un spectacol acustic, intim și plin de sensibilitate.

Seară latino la Trattoria Giulia

Vineri, de la 21:30, la Trattoria Giulia din Ploiești este anunțată o petrecere pe ritmuri latino cu DJ Laur.

Film la cinema – AFI Ploiești sau Shopping City

Cinema City are program pentru Ploiești AFI și Ploiești Shopping City pe 1 mai. Printre filmele listate online apar „Michael”, „You, Me & Tuscany”, „Project Hail Mary”, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, „Super Mario Galaxy” și alte titluri.

Muzeele sunt închise

Pentru cei care se gândeau la muzee, acestea sunt închise pe 1 mai, dar se redeschid în weekend. Programul anunțat pentru sâmbătă și duminică este, în general, 09:00 – 17:00, inclusiv pentru Muzeul Județean de Artă Prahova și Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova. Muzeul Ceasului va fi deschis în weekend, dar închis din nou luni, 4 mai.