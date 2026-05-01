Minivacanța de 1 Mai: 5.000 de pompieri în alertă la nivel național. Ce măsuri se aplică în Prahova

De 1 Mai, mii de români aleg să iasă în natură, să aprindă focul în grătar sau să plece în escapade de weekend, iar pompierii știu asta. La nivel național, aproximativ 5.000 de pompieri sunt în alertă zilnic pe durata minivacanței, pregătiți să intervină pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor aflate în dificultate.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), forțele mobilizate sunt dotate cu peste 4.000 de mijloace tehnice, dintre care peste 500 de echipaje SMURD asigură răspunsul la urgențele medicale.

Ce înseamnă asta pentru prahoveni

Deși măsurile suplimentare anunțate de IGSU vizează în mod explicit zona litoralului, unde ISU Constanța a operaționalizat cinci puncte temporare de lucru în localități precum Mamaia, Vama Veche sau Agigea, și autostrada A2, județul Prahova rămâne una dintre cele mai frecventate destinații de 1 Mai.

Munții Bucegi, Valea Prahovei și zonele de picnic din împrejurimile Ploieștiului atrag în fiecare an zeci de mii de turiști și localnici, ceea ce înseamnă că echipajele ISU Prahova vor face față unui volum sporit de solicitări pe toată durata minivacanței.

Mii de controale preventive, amenzi de peste 10 milioane de lei

Înainte de minivacanță, inspectorii de prevenire ai IGSU au efectuat peste 2.800 de controale la obiective din domeniile comerț, turism, alimentație publică și alte categorii de operatori economici.

Rezultatul: aproape 7.500 de avertismente și peste 1.200 de amenzi, în valoare totală de peste 10 milioane de lei.

Verificările au vizat, în principal, autorizațiile de securitate la incendiu, dotarea cu instalații de detecție și stingere a incendiilor, condițiile de evacuare și funcționarea iluminatului de securitate. IGSU precizează că astfel de acțiuni vor continua și după minivacanță.

Reguli simple care pot salva vieți

Pompierii transmit un mesaj clar pentru toți cei care aleg să petreacă 1 Mai în aer liber:

Focul deschis în zone cu risc de incendiu sau în condiții de vânt este strict interzis

Prepararea hranei se face doar în spații special amenajate , departe de construcții, vegetație sau materiale combustibile

, departe de construcții, vegetație sau materiale combustibile Focul trebuie stins complet înainte de plecare

înainte de plecare Copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea surselor de foc

„Adoptați un comportament preventiv, pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi!”, transmit pompierii, care urează tuturor o minivacanță liniștită, fără evenimente nedorite.