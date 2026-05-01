MAE declasifică peste 5.000 de dosare diplomatice: mineriadele, alegerile din 1990 și corespondența cu URSS

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi, 30 aprilie 2026, declasificarea a 5.376 de dosare diplomatice din primii ani ai tranziției, păstrate până acum în arhivele MAE. Este vorba despre documente care acoperă una dintre cele mai frământate perioade din istoria recentă a României.

„Românii au dreptul să știe cu adevărat istoria tranziției României. Prea multe lucruri au rămas prea mult timp nespuse, neclare, iar în aerul închis al lipsei de informații cresc conspirațiile și neîncrederea„, a declarat Țoiu pe rețeaua X.

Printre dosarele care vor deveni publice se numără:

„Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989″

„Reunificarea Germaniei (1990)”

„Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai”

„Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS”

documente despre alegerile din mai 1990 și mineriade

Cele 5.376 de dosare sunt păstrate în 768 de mape de arhivă și ocupă aproximativ 100 de metri liniari de raft — „cea mai consistentă tranșă de documente diplomatice scoase de sub clasificare după cele de dinainte de 1989″, potrivit ministrului.

MAE va continua procesul cu pași de digitalizare și publicare. Proiectul de Hotărâre de Guvern a intrat astăzi în transparență decizională pe site-ul ministerului.

„O democrație matură nu se teme de propria istorie. O publică spre consultare cetățenilor și o studiază”, a mai spus Oana Țoiu.