Aproximativ 200 de polițiști pe drumurile din Prahova, în minivacanța de 1 Mai

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a dispus măsuri suplimentare pentru această perioadă, atât pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, cât și pentru fluidizarea traficului.

Aproximativ 200 de polițiști rutieri sunt mobilizați pentru siguranța traficului în minivacanța de 1 Mai, în județul Prahova. Aceștia vor fi prezenți zilnic, pe principalele drumuri din preajma stațiunilor turistice și vor monitoriza permanent traficul rutier. De asemenea, vor dirija circulația în punctele aglomerate, pentru prevenirea și eliminarea blocajelor, transmite IPJ Prahova.

„Totodată, polițiștii desfășoară acțiuni specifice pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere, în special a celor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise ori manifestă un comportament agresiv în trafic.”, se mai arată în comunicatul transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență, să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și să adopte o conduită responsabilă și preventivă în trafic.