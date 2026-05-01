1 Mai la Sinaia: se schiază în plină primăvară. Zăpadă perfectă, dar cozi la instalații

Cine ar fi crezut? Deși suntem în luna mai, la Sinaia iarna încă nu a plecat. În golul alpin, pârtiile sunt impecabile, acoperite cu un strat proaspăt de zăpadă, perfecte pentru schi.
Vremea ține cu turiștii de 1 Mai: cer senin, vânt slab și temperaturi de până la -5°C la altitudine. Sunt condiții de iarnă autentică, chiar la început de mai.
Totuși, entuziasmul vine cu un preț: cozi la instalațiile de transport pe cablu, mai ales în prima parte a zilei. Domeniul schiabil este aproape complet deschis, cu excepția zonei Călugărilor.
Gondola Carp, telescaunele din Valea Dorului și Valea Soarelui, precum și telecabinele funcționează conform programului, începând de la primele ore ale dimineții.
Administratorii domeniului schiabil au transmis, vineri, 1 Mai, un mesaj clar turiștilor: nu vă lăsați păcăliți de calendar. Deși este 1 Mai, la munte este frig serios, iar echipamentul de iarnă este necesar pentru confort și siguranță.
Pentru cei care vor o alternativă la clasicele ieșiri de 1 Mai, Sinaia oferă o experiență rară: schi în plină primăvară, cu peisaje spectaculoase și zăpadă de calitate.
