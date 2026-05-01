Vreme rece, ploi și ninsori, de 1 Mai, în zona de munte din Prahova. Cum va fi vremea la Ploiești

Vremea rece se va menține și vineri, 1 Mai. După ploile înregistrate joi, 30 aprilie, astăzi, la Ploiești, temperatura maximă va ajunge la 14 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa la 3 grade Celsius.

Ploi și ninsori la munte în Prahova

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, vremea se menține rece, cu temperaturi maxime de 2 grade Celsius și temperaturi minime de -4 grade Celsius.

La altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.

Cum va fi vremea în minivacanță

Vremea rece se va menține până pe 2 mai, ora 10:00, potrivit ANM.

„Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă. În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp”, a anunțat ANM.

La munte, trecător, vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5…8 cm).

„Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h”, a anunțat ANM.