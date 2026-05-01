Observatorul Prahovean

Midia Marine Terminal a semnat contractul pentru ranfluarea remorcherului scufundat

Marius Nica
Midia Marine Terminal a semnat ieri contractul cu ARAS Salvage pentru realizarea operațiunii de ranfluare a remorcherului scufundat în Portul Midia.

Decizia de desemnare a contractorului a avut la bază criterii precum experiența, capabilitățile tehnice, resursele disponibile, precum și respectarea standardelor de siguranță și protecție a mediului.

Durata estimată pentru desfășurarea operațiunii este de aproximativ 35 de zile, o planificare preliminară a operațiunilor fiind disponibilă după evaluarea actuală a situației remorcherului.

Aras Salvage face parte din ARAS Marine Turcia și are o reputație solidă și experiență relevantă în astfel de intervenții, derulând anterior proiecte similare în zona Mării Negre și a Mării Mediterane.

