Meteorologul de la Vârful Omu, Sergiu Olteanu, mesaj viral din zăpadă: „Nu te plictisești aici” (VIDEO)

Sergiu Olteanu, omul muntelui și meteorologul de la stația Vârful Omu, unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice din Bucegi, a împărtășit vineri, 1 mai 2026, o experiență inedită din viața la înălțime.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Sergiu Olteanu descrie atmosfera de la cabană într-o notă relaxată și plină de umor.

„La Omu nu te plictisești. Ideea este să ai mopul potrivit fiecărui tip de activitate. Aspirator nu avem, dar avem trepte”, a scris meteorologul, prins în zăpadă, în prima zi de mai.

Vârful Omu este un punct de atracție major pentru turiști, fiind cel mai înalt vârf din Munții Bucegi și unul dintre cele mai vizitate locuri de pe traseele montane din România.