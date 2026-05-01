Unde găsești cei mai buni mici din Ploiești și Prahova: topul făcut de cititorii Observatorului Prahovean

Avem răspunsul la întrebarea lansată de Observatorul Prahovean pe pagina de Facebook, „Unde sunt cei mai buni mici din Ploiești și Prahova?”. Din aproximativ 700 de comentarii trimise de cititori, am tras linie și a reieșit astfel: carmangeriile „Doi Nepoți” și „La Creangă” sunt de departe cele mai menționate de către voi.

Carmangeria „Doi Nepoți” o găsești în Cartierul Albert, dar și în Ploiești, pe strada Barbu Catargiu și în Păulești.

Carmangeria „La Creangă” este situată în satul Țânțăreni, comuna Blejoi.

Micii sunt cuvântul de ordine de 1 mai: aproape 200.000 views și circa 111.000 viewers

Indiferent că e modelat mai mic sau mai mare, micul rămâne cuvântul de ordine pentru ziua de 1 Mai. Azi sfârâie pe mai toate grătarele românilor.

Am primit foarte multe ponturi și descrieri de la voi, încât ne putem declara documentați în materie de mici. Postarea OPH a avut un impact semnificativ: aproape 200.000 de views (vizualizări) și circa 111.000 de viewers (spectatori/vizitatori unici), ceea ce înseamnă că v-ați implicat și vă mulțumim pentru comentariile pertinente.

Unde se mai mănâncă mici buni în Prahova

Pe lângă cele două carmangerii cele mai recomandate de voi, „Doi Nepoți” și „La Creangă”, alți internauți ne-au scris că le plac și micii de la Metro, Selgros și Pion.

Iar dacă ne depărtăm puțin mai mult de Ploiești, am primit recomandări de „Mici la Gaboru’ ”, pe DN1A, la Măneciu. Prietenii noștri de pe Facebook spun că aici micii sunt mari și zemoși.

Sunt recomandări și pentru „Grill Drive” din Măgurele, dar și pentru restaurantul ”Aleea Nucilor” din Breaza.

Cei care frecventează zona târgurilor, scriu că cei mai buni mici se mănâncă în Oborul din Ploiești și la cel din Băicoi.

Au fost și cititori care spun că cei mai buni mici sunt cei făcuți în casă „făcuți de mine, carne proaspătă, condimente naturale, usturoi etc, și bineînțeles nu lipsește berea rece”.

Un lucru este cert: suculenți, pufoși și apetisanți, micii sunt regii acestei sărbători. La petreceri câmpenești, organizate în parcuri sau la marginea pădurilor, în Romania vor sfârâi azi, 1 mai, zeci de milioane de mititei.