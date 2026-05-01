Autocar cu 27 de persoane, cuprins de flăcări în Tulcea

Un autocar în care se aflau 27 de persoane a luat foc, vineri, 1 mai, în localitatea Topolog din județul Tulcea. Toți pasagerii au reușit să se autoevacueze în siguranță înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

- Publicitate -

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, la momentul producerii incendiului, în autocar se aflau 27 de persoane, care s-au autoevacuat în siguranță până la sosirea echipajelor de intervenție.

„La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Babadag, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, precum şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi reprezentanţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea.

- Publicitate -

Incendiul a fost extrem de puternic și a cuprins întregul autocar. Pompierii urmează să stabilească care a fost cauza care a condus la izbucnirea focului.

„Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 22A, Saraiu – Ciucurova, în localitatea Topolog, județul Tulcea, după ce un autocar a luat foc în mers”, a precizat Centrul Infotrafic.