Telefoanele mobile ar putea fi interzise în licee. Decizia va fi luată de fiecare școală

Senatul a adoptat, zilele trecute, un proiect de lege care permite liceelor să decidă dacă elevii mai pot folosi telefoanele mobile în timpul programului. Hotărârea va fi luată de consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ și va fi inclusă în regulamentul intern al liceelor.

Proiectul, inițiat de parlamentarii AUR, modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Potrivit proiectului, utilizarea telefoanelor și a altor dispozitive electronice poate fi interzisă complet în incinta liceului sau doar în anumite spații, cum ar fi sălile de clasă. Interdicția se poate aplica și în timpul activităților desfășurate în afara școlii.

„În învăţământul liceal, prin regulamentul intern, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar sau doar într-o parte a acesteia, precum şi în timpul activităţilor care se desfăşoară în afara acesteia.

Pentru adoptarea măsurii interzicerii acestor dispozitive, prin derogare, cvorumul de şedinţă este constituit în prezenta a cel puţin 75% dintre membrii consiliului de administraţie, iar hotărârile se adoptă cu o majoritate de 2/3 din voturile celor prezenţi”, prevede proiectul.

Conducerile liceelor vor fi nevoite să țină o evidență clară a telefoanelor preluate prin registre de predare-primire și să asigure returnarea acestora către elevi.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este for decizional.