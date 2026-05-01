Revoltător! 21 de trenuri noi stau nefolosite, în timp ce călătorii merg cu garnituri vechi

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, care deține și portofoliul Apărării, a publicat un mesaj pe Facebook în care reclamă o situație pe care o consideră revoltătoare: trenuri noi, moderne, care stau nefolosite, în timp ce călătorii circulă în continuare cu garnituri vechi. Miruță a făcut referire la trenurile PESA aflate în triajul Gării Obor.

- Publicitate -

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp, călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul a precizat că a cerut explicații de la furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție, care au invocat probleme birocratice și interpretări diferite privind obligațiile contractuale. Miruță a declarat că nu acceptă ca trenurile noi să rămână nefolosite, în timp ce infrastructura feroviară are nevoie urgentă de modernizare.

- Publicitate -

Potrivit acestuia, trenurile care nu sunt introduse în circulație riscă să iasă din garanție, situație care ar putea obliga ulterior statul român să suporte cheltuieli suplimentare de mentenanță.

Radu Miruță a anunțat că situația ar urma să fie discutată săptămâna viitoare, într-o ședință la care vor participa producătorul din Polonia și structurile responsabile din minister, pentru găsirea unei soluții de deblocare.

Ministrul a făcut și o paralelă cu programul SAFE din domeniul Apărării, susținând că, în cazul contractului pentru cele 98 de trenuri, nu a fost prevăzută localizare în România și nu au fost implicate firme românești.

- Publicitate -

Declarația vine în contextul în care Miruță a susținut public că, în cazul unor achiziții militare prin SAFE, o parte importantă din producție ar urma să fie realizată în România. În schimb, el a fost criticat de liderii PSD că a semnat contracte cu firme străine din industria de apărare.

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri și câte firme românești au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească”, a transmis Miruță.

Miruță a preluat portofoliul Transporturilor după demisia lui Ciprian Șerban (PSD).