- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Jandarmii montani prahoveni, pe primul loc la „Cupa Jandarmeriei la Înălțime”

Corina Matei
Autor: Corina Matei
jandarmi premianti

Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Plutonier adjutant-șef Hogea Mihai, plutonier adjutant Tudor Alin și plutonier Banciu Ioan au reprezentat instituția la „Cupa Jandarmeriei la Înălțime”.

- Publicitate -

Competiția a fost organizată de Centrul de Perfecționare a Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia în perioada 28–30 aprilie 2026 și s-a adresat jandarmilor din structurile montane și acțiuni speciale.

Cei trei prahoveni au impresionat prin profesionalism, pregătire fizică și o sincronizare impecabilă, reușind să se impună în fața tuturor echipelor participante.

- Publicitate -

Performanța nu este singulară. Din cele patru participări ale reprezentanților IJJ Prahova la această competiție, echipa s-a clasat pe locul I la trei ediții, un palmares care confirmă valoarea și constanța structurii montane prahovene.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -