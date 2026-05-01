Jandarmii montani prahoveni, pe primul loc la „Cupa Jandarmeriei la Înălțime”

Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Plutonier adjutant-șef Hogea Mihai, plutonier adjutant Tudor Alin și plutonier Banciu Ioan au reprezentat instituția la „Cupa Jandarmeriei la Înălțime”.

Competiția a fost organizată de Centrul de Perfecționare a Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia în perioada 28–30 aprilie 2026 și s-a adresat jandarmilor din structurile montane și acțiuni speciale.

Cei trei prahoveni au impresionat prin profesionalism, pregătire fizică și o sincronizare impecabilă, reușind să se impună în fața tuturor echipelor participante.

Performanța nu este singulară. Din cele patru participări ale reprezentanților IJJ Prahova la această competiție, echipa s-a clasat pe locul I la trei ediții, un palmares care confirmă valoarea și constanța structurii montane prahovene.