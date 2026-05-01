Doi frați, de 9 și 11 ani, au plecat de acasă, din Râșnov. Poliția face apel la populație pentru găsirea lor

Doi copii din Râșnov, de 9 respectiv 11 ani, sunt căutați de aproape 24 de ore, de polițiștii din Brașov. Cei doi frați ar fi plecat de acasă joi, la ora prânzului, fără a se cunoaște destinația acestora și fără a mai reveni până în prezent, potrivit IPJ Brașov.

- Publicitate -

Oamenii legii fac apel la populație pentru găsirea copiilor. Semnalmentele celor doi sunt următoarele:

„Zecheru Mihai, de 11 ani – Semnalmente: înălțime 1.30 m, greutate 25 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, încălțat cu pantofi sport de culoare negru/verde și îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.

- Publicitate -

Zecheru Maris-Casian, de 9 ani – Semnalmente: înălțime 1,35 m, greutate 30 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru și încălțat cu pantofi sport de culoare negru-galben”.

Persoanele care pot oferi informații ce pot conduce la identificarea celor doi copii sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.