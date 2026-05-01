Plantări la Ploiești: zeci de molizi, pini și tei plantați în Parcul Regele Mihai I de la Sala Sporturilor

Parcul Regele Mihai I de la Sala Sporturilor din Ploiești trece, în această primăvară, printr-un amplu proces de regenerare. Lucrările vizează refacerea tematicii silvice specifice anilor ’60, readucând în parc structura vegetală care îi definea identitatea peisagistică acum câteva decenii, anunță SGU Ploiești.

Intervenția se concentrează pe insula verde din zona pistei de role și biciclete. Aici, SGU a plantat deja 55 de molizi argintii, care sunt arbori cu frunziș verde-argintiu, eleganți și rezistenți, alături de tei, specie familiară ploieștenilor. În perioada următoare urmează să fie plantați și 90 de pini silvestri, o specie rustică, cu aspect pitoresc, bine adaptată mediului urban.

Pentru pregătirea terenului destinat pinilor, se folosește forajul mecanizat cu motoburghie de mare putere. Metoda permite realizarea unor gropi la adâncimi uniforme și asigură afânarea și aerarea corectă a solului înainte de plantare.

Lucrările se desfășoară etapizat: în martie au fost pregătite terenul și zonele de plantare, iar în aprilie și mai continuă plantarea pinilor, alături de îngrijirile post-plantare.

Echipele respectă proceduri profesionale cum ar fi curățarea terenului, analiza solului, drenaj, tutorarea exemplarelor tinere, udare regulată, mulcire și fertilizare moderată. Proiectul este coordonat de specialiști în amenajări verzi, sprijiniți de un inginer horticol.

SGU Ploiești și-a propus ca minimum 95% dintre arborii plantați să se prindă și să prezinte o creștere vizibilă în primul sezon. Prin cele peste 145 de exemplare nou introduse în parc, autoritățile investesc în biodiversitate, calitatea aerului și confortul comunității.