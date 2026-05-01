De ce este liber de 1 Mai în România. Semnificația Zilei Muncii și povestea acestei sărbători

Ziua de 1 Mai este celebrată în fiecare an ca Ziua Internațională a Muncii, fiind declarată zi liberă legală în România și în multe alte țări ale lumii.

Potrivit digi24.ro, sărbătoarea marchează lupta muncitorilor pentru drepturi mai bune și condiții de muncă decente, devenind în timp una dintre cele mai cunoscute zile libere din calendar.

Pentru că 1 Mai pică anul acesta vinerea, românii vor avea parte de un weekend prelungit, tradițional asociat cu ieșirile la grătar și activitățile în aer liber.

Originea Zilei Muncii

Ziua Internațională a Muncii își are originile în Statele Unite ale Americii, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pe 1 mai 1886, muncitorii din Chicago au organizat o grevă generală pentru reducerea programului de lucru la opt ore pe zi.

Protestele au dus la confruntări violente, iar evenimentele au rămas în istorie drept simbol al luptei pentru drepturile angajaților. În memoria acelor momente, mișcările muncitorești din întreaga lume au adoptat data de 1 mai ca zi de solidaritate a muncitorilor.

De ce este 1 Mai zi liberă în România

În România, 1 Mai este stabilită ca zi liberă prin legislația muncii, fiind inclusă în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează. Ziua are atât o semnificație istorică, legată de drepturile angajaților, cât și una socială, fiind asociată cu odihna și petrecerea timpului liber.

În perioada comunistă, 1 Mai era marcată prin parade și manifestări oficiale dedicate muncitorilor. După 1990, sărbătoarea a devenit mai degrabă o zi dedicată relaxării, excursiilor și întâlnirilor cu familia sau prietenii.

În prezent, pentru mulți români, Ziua Muncii este sinonimă cu deschiderea sezonului de picnic și grătar. Stațiunile de pe litoral, zonele montane și spațiile de agrement sunt printre cele mai frecventate destinații în această perioadă.