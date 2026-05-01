Sorin Grindeanu (PSD): „Șanse foarte mari” ca moțiunea să treacă. PSD exclude o alianță cu AUR

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi seară, 30 aprilie 2026, la Antena 3 CNN, că moțiunea de cenzură are „șanse foarte mari” să fie adoptată. Condiția ar fi să nu existe retrageri de semnături până în ziua votului. „Astăzi, când vorbim, nu există emoție din acest punct de vedere”, a afirmat el.

- Publicitate -

Grindeanu a exclus categoric o guvernare alături de AUR, în ciuda faptului că cele două partide au semnat împreună moțiunea. Totodată, liderul PSD a reiterat că partidul nu susține un guvern minoritar, nici măcar unul propriu, și s-a arătat deschis să preia guvernarea „fără niciun fel de ezitare, dacă asta va fi soluția care se degajează urmare a consultărilor”.

„Suntem deschiși la toate variantele. Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți și sunt încrezător că se va găsi. Eu cred că foarte repede vom fi chemați la Cotroceni”, a adăugat el.

- Publicitate -

Întrebat ce va face dacă moțiunea nu trece, Grindeanu a lăsat să se înțeleagă că ar putea demisiona din fruntea PSD. „Dacă moțiunea nu trece, vom face o analiză, toate opțiunile sunt pe masă. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?! Îmi dau demisia, dacă așa se deblochează situația„, a spus el.

Moțiunea de cenzură, pentru care s-au strâns peste 250 de semnături, va fi votată pe 5 mai.