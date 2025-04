Reacții după decizia CA Ploiești. Șoșoacă: „Se dărâmă șandramaua”

George Simion: (AUR): „Eu susţin revenirea la democraţie, la ordinea constituţională şi domnia legii: acestea toate înseamnă <Turul doi înapoi>”, a scris acesta pe pagina de Facebook.

Victor Ponta (independent): „M-am exprimat deja foarte clar din punct de vedere politic: NU trebuiau anulate alegerile prezidențiale din 24 noiembrie. Acțiunea CSAT (pe baza căreia CCR a luat decizia) a avut, în realitate, drept cauză faptul că PSD și PNL nu aveau candidat în turul al doilea. Din punct de vedere juridic, sunt specializat în drept penal, așa că ascult și respect opiniile juriștilor specializați în drept constituțional și administrativ.

Nu pot comenta decizia de astăzi a Curții de Apel Prahova fără să citim măcar motivarea. Dacă însă, în final, Justiția decide reluarea turului al doilea, consider că ar fi o soluție politică pozitivă.

Klaus Iohannis + Marcel Ciolacu + Catalin Predoiu (cei care in CSAT au sustinut anularea Alegerilor ca sa il puna pe Crin Antonescu in locul lui Iohannis si sa continue Sistemul actual) au si acum Puterea ! Ei trebuie sa arate urgent cum salvam democratia si Statul de Drept in Romania!”, a afirmat Victor Ponta, tot pe Facebook.