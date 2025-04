Reacția lui Crin Antonescu la documentul CNSAS

Crin Antonescu, candidat la președinția României, a susținut marți, 15 aprilie 2024, o conferință de presă în care a explicat despre ce declarație este vorba în documentul CNSAS. Acesta susține că a fost o victimă a Securității și nu un colaborator.

- Publicitate -

Citește aici: Crin Antonescu a dat declarație la Securitate despre un coleg

Astfel, Crin Antonescu spune că declarația pe care a dat-o în 1988 a avut legătură cu plecarea din țară a unui fost coleg, profesor. El spune însă că a fost o victimă a Securității, nu un colaborator, fiind chemat să dea declarația în calitate de urmărit.

„Am fost o victimă a Securității, nu un colaborator. Dar în campania electorală se întâmplă multe lucruri, unele mizere”, și-a început conferința de presă Crin Antonescu.

Politic Cristian Tudor Popescu a anunțat cu cine votează la prezidențiale Gazetarul Cristian Tudor Popescu a postat pe Facebook un mesaj prin care a anunțat cu cine va vota în primul tur al alegerilor prezidențiale...

- Publicitate -

„În 1987, un prieten al meu foarte bun, mă aflam atunci la Tulcea, era inginer, nu profesor, a plecat într-o excursie în Bulgaria şi de acolo a încercat să plece în Austria, nereuşind acest lucru şi fiind capturat de către organele de ordine din Bulgaria, adus ulterior în România.

La plecare a lăsat câteva obiecte personale pentru trei prieteni sau patru foarte apropiaţi. Toţi cei trei pentru că le lăsase cu nume, cu etichete obiectele respective, am fost chemaţi în calitate de urmăriţi la Securitate să dăm declaraţii despre acest lucru. M-am prezentat şi eu în calitate de urmărit.

(…)

- Publicitate -

Am fost singurul om în care a avut încredere. Știu că apoi a plecat pe uscat, pe la Caraș-Severin, nu știu. Mi-a spus: „dacă mă prind, să le spui alor mei ca asta s-a întâmplat”. Eu nu am spus la nimeni că vrea să plece. Am aflat ulterior că a sunat la părinți din Serbia, că a reușit. Trăiește acum la Toronto, în Canada, am rămas prieteni

(…)

Nu am nume de cod la Securitate, nu am colaborat. Nu sunt în posesia declarației, poate am încurcat unele date. Mi s-a spus că pot consulta documentul. Dacă aș fi colaborat cu Securitatea nu aș fi candidat. Nici nu mi s-a cerut să colaborez cu Securitatea”, a declarat Crin Antonescu.

- Publicitate -

Politic Scandal în AUR Prahova: Viceprimar dat afară Scandal de proporții în AUR Prahova, unde interesele personale au înlocuit orice urmă de meritocrație. La Filipeștii de Pădure, conducerea județeană AUR a decis...

Sursa: Digi24