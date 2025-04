Cristian Tudor Popescu a anunțat cu cine votează la prezidențiale

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a postat pe Facebook un mesaj prin care a anunțat cu cine va vota în primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai.

”Alegerile din 4 Mai și 18 Mai vor avea loc la termenele stabilite. Iar subsemnatul m-am decis cu cine voi vota în primul tur.

Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. Consider că acela care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA este Crin Antonescu.

În plus, Antonescu, așa cum e, cu calități și defecte, este suprapus cu sine, nu are rest. În Nicușor Dan însă, simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns.

Ca să nu mai vorbim de faptul că până să se lupte cu derbedeul anti UE, anti România și anti Republica Moldova, căreia vrea să-i taie toate ajutoarele, primarul Capitalei trebuie să facă față încăierării cu Lasconi și o parte din USR. Votez Crin Antonescu” a transmis CTP.