”Am fost scos din comisia de votare pentru că am răspuns la un sondaj că nu votez AUR” Reacția organizației Prahova

Un ploieștean ne-a sesizat pe adresa redacției că a fost scos din comisia de votare a sectiei de votare nr.147, din partea AUR, după ce a răspuns la un sondaj de opinie că nu va vota cu partidul lui George Simion la alegeri.

”Vă scriu pentru a vedea și alții, prin intermediul Dvs, cum o persoană fizică care își dorește să muncească cinstit pentru a câștiga onest un ban la alegeri este dat la o parte de ”mizeria politică” de la noi din țară, în cazul de față AUR. Am fost anunțat că nu mai fac parte din comisia de votare a secției nr.147, numit din partea AUR, fără a mi se da vreo explicație plauzibilă. Am mers la sediul AUR din Ploiești, unde mi s-a comunicat de către Secretarul General Prahova că nu am dat dovadă de loialitate față de acest partid.

Când am întrebat-o pe doamna respectivă ce înseamnă loialitate, mi-a spus că am fost sunat de către colegii dânsei din București și nu le-am răspuns cum trebuie întrebarilor adresate, adică nu le-am răspuns că voi vota AUR pe linie la alegerile care se apropie.

Vă spun că acești colegi ai dânsei s-au recomandat ca efectuând „un sondaj de opinie independent realizat de un centru de cercetări și studii politice” ne-a relatat C.V.

Cititorul susține că decizia de a fi eliminat din procesul electoral este un abuz având în vedere că votul fiecărui cetățean este confidențial.

Acesta a precizat că, deși nu este membru AUR, refuzând să contribuie lunar cu suma de 100 de lei la partidul lui Simion, a participat la ședințele de ”instruire” și a împărțit flyere cu candidații AUR de la alegeri.

”Cei de la AUR Prahova și-au bătut joc de mine și m-au aruncat afară din comisie ca pe o măsea stricată, nefiind singurul în această situație, ci și alte 4-5 persoane. Precizez că nu mi-am exprimat nicăieri vreun angajament față de AUR și nu am semnat niciun contract GDPR pentru a fi contactat telefonic pentru sondaj sua pentru aplicația AUR în care ar fi trebuit să încarc procesele verbale după numarătoarea voturilor, dar asta e deja o alta discuție” susține C.V.

La solicitarea Observatorului Prahovean reprezentanții AUR Prahova au transmis următorul punct de vedere:

”În cadrul verificărilor efectuate de către filiala AUR Prahova cu privire la reprezentanții în secțiile de votare, domnul Valentin Ciuciuc a recunoscut senin că va vota cu PSD, acesta fiind și motivul pentru care a fost retras de pe listele cu reprezentanți în secțiile de votare.

De asemenea, facem precizarea că domnul Valentin Ciuciuc a avut o reacție deplasată la adresa colegilor de la sediul AUR Prahova, pe care i-a amenințat și le-a adus injurii.

Decizia cu privire la secțiile de votare aparține fiecărei formațiuni politice, iar criteriile care stau la baza unei asemenea decizii au în vedere apartenența la partidul politic și apărarea votului.

În privința sumei de 100 de lei la care se face referire, aceasta nu a fost solicitată pentru ca o persoană să facă parte din secția de votare, ci ea reprezintă cotizația anuală pe care membrii AUR o plătesc. De altfel, calitatea de membru AUR reprezintă o condiție obligatorie stabilită în cadrul partidului pentru reprezentanții în secțiile de votare”

Ce indemnizații primesc președinții și membrii secțiilor de votare

330 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, locțiitorii acestora și operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin şi de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin;

240 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin şi de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin.

Membrii BESV și operatorii de calculator au dreptul la o indemnizație de protocol de 35 lei de persoană pentru fiecare zi de activitate.

Pentru indemnizațiile acordate se datorează şi se virează numai impozitul pe venit, conform legii.