Primarul din Ciorani neagă întâlnirea cu fostul consilier prezidențial Avramescu: ”Sunt aberații!”

Primarul comunei Ciorani, Marin Voicu, neagă informațiile prezentate ieri de deputatul de Prahova, George Ionescu și fostul consilier prezindențial al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu.

Deputatul Forței Drepte, George Ionescu, a relatat ieri, într-o conferință de presă, un episod care s-ar fi petrecut în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2008, la Ciorani.

”În momentul acela domnul primar (n.r. Marin Voicu) se ocupa de o licitație la școală. A ieșit afară și ne-a spus așa: vă dau 10%, lăsați-mă că am o licitație de rezolvat. Am plecat cu Cătălin (n.r. Avramescu), care m-a întrebat ce înseamnă 10%? Să-i dăm noi lui 10%? Nu, nu, ne-a promis 10% din voturi. În momentul acela, Cătălin Avramescu a renunțat la candidatură” a declarat deputatul George Ionescu.

Detalii și VIDEO aici: Un primar din Prahova l-a făcut pe un consilier prezidențial să nu mai candideze: ”Vă dau 10%, am o licitație de rezolvat”

Astăzi, primarul comunei Ciorani, Marin Voicu, a reacționat și a negat toate aceste informații.

”Eu nu-l cunosc pe acel domn (n.r. Cătălin Avramescu), nu l-am văzut în viața mea! Nu este nimic adevarat din ce s-a spus în conferința de presă. Nu au venit la mine! Sunt aberații! Am constatat că domnul deputat Ionescu face tot felul de acuzații la adresa mea la fiecare conferință de presă pe care o susține, dar de data aceasta a depășit orice limită. În loc să spună ce proiecte are, de fiecare dată cand are conferință de presă, George Ionescu trebuie să mă aducă în discuție. Este aberant să vii după 16 ani să spui așa ceva!” a declarat primarul Voicu pentru Observatorul Prahovean.