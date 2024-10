Elena Lasconi și-a depus oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024 [VIDEO]

Elena Lasconi, președinta USR și candidata la alegerile prezidențiale din 2024, a depus astăzi semnăturile pentru înscrierea în cursa pentru Președinția României. Alături de ea au fost prezenți lideri ai partidului, mulți dintre candidații USR la alegerile parlamentare, membri și voluntari USR care au ajutat în ultimele săptămâni la strângerea semnăturilor pentru alegerile prezidențiale și parlamentare.

Au fost depuse atât semnăturile pentru alegerile prezidențiale – în jur de 400.000 de semnături, cât și semnăturile necesare pentru alegerile parlamentare – aproximativ 400.000 de semnături. Pentru parlamentare, 13.445 de semnături au fost adunate online.

Elena Lasconi a vorbit despre angajamentul față de o Românie pentru toți cetățenii ei, nu doar pentru unii. „Vă mulțumesc vouă, colegilor mei, care sunteți astăzi alături de mine. Vreau să le mulțumesc miilor de colegi și de voluntari care au strâns aceste semnături prin ploaie, prin vânt, cu soarele în cap, au făcut efortul acesta, pentru că știu că toate semnăturile au fost luate pe bune, în stradă, și nu doar mimate, așa cum s-a întâmplat la celelalte partide”, a declarat Elena Lasconi.

Elena Lasconi a spus că se angajează să îi reprezinte pe toți acei români care, de 35 de ani, s-au simțit trădați și păcăliți de clasa politică: „Sunt aici, în fața voastră, și îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădați și păcăliți de această clasă politică. Sunt unul dintre milioanele de români care, după Revoluție, și-au văzut de viață. Sunt unul dintre milioanele de români care, după Revoluție, s-au îndrăgostit, au adus pe lume un copil, și-au construit o carieră. Am crezut că e de ajuns, am crezut că e de ajuns să ne construim România noastră, împreună cu familiile noastre, cu prietenii noștri, cu colegii noștri de muncă. Dar de fiecare dată când am ieșit din România noastră, ne-am lovit de România lor. De fiecare dată când am ieșit din România noastră, ne-am lovit de spitalele lor proaste, de școlile nemodernizate, de aroganța și fanfaronada lor. De 35 de ani, ei au construit două Românii – o Românie în care ei au pensii speciale, salarii speciale, drepturi speciale. În cealaltă Românie suntem noi, poporul, care ne vedem de viețile noastre cu frică de Dumnezeu, cu respect față de lege, iar ei ne consideră cetățeni de mâna a doua”.

Candidata USR la Președinția României a pledat pentru un „nou contract social” între stat și cetățeni, un contract care să asigure o Românie în care cetățenii să fie respectați și să fie înaintea privilegiaților, în fața politicienilor care au condus țara în ultimii ani:

„Sunt aici pentru a vă spune că e nevoie de un nou contract social între stat și societate. Un contract în care poporul să spună statului ce are de făcut și nu invers. În 2024, putem termina ce am început în 1989. În 2024, putem începe să construim România la care au visat cei care au înfruntat gloanțele comuniștilor. România la care au visat «golanii» care au protestat pașnic în Piața Universității”.

În final, Elena Lasconi a făcut un apel către toți românii să vină la vot: „Este pentru prima dată în acești 35 de ani în care puteți vota un om care nu face parte din sistemul corupt al acestei țări. Îmi doresc să construim o Românie în care să ne simțim bine și din care să nu vrem să plecăm. O Românie pentru toți, nu doar pentru unii”.

VIDEO: Declarațiile făcute de Elena Lasconi la depunerea semnăturilor:

