Penalizare de 85% la cumulul pensie – salariu. Pentru ce pensii se va aplica

Penalizarea de 85% din pensie, la cumulul pensie – salarii, se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive, a anunțat, joi, Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. „ Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli cu personalul”, a mai susținut Dogioiu.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a precizat, joi, că penalizarea de 85% din pensie, în cazul cumului pensie – salariu, se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive.

„Un alt subiect în privința cumulului pensie-salariu, din start aș vrea să subliniez din nou că vorbim despre o penalizare cu 85% din pensie a acestui cumul doar în ipoteza pensiilor necontributive; pensiile contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere.

Și acest proiect de lege urmează să fie finalizat rapid, pentru că și el trebuie trimis spre avizare la CSM, și dorința este ca săptămâna viitoare proiectul – sigur, tot în ipoteza avizului CSM – fie să intre într-o procedură parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pentru pensiile magistraților, desigur, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege”, a susținut Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Dogioiu: „Salariile nu se taie cu 10%”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a făcut și câteva precizări cu privire la salarii, în contextul reformei din administrație.

„În ceea ce privește proiectul reformei administrative, doresc să subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speță 10%. Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli cu personalul și fiecare ordonator de credit în parte va avea libertatea să decidă cum anume, în mod concret, va opera această reducere stabilită prin proiect, atunci când el se va întâmpla”, a susținut purtătorul de cuvânt al Guvernului.