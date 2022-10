Târgul de joburi a adus la Ploiești 578 de joburi pentru absolvenți. Ce spun angajatorii și candidații despre ofertă – VIDEO

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Prahova a organizat, vineri, 14 octombrie 2022, ”Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți”. Peste 40 de angajatori și-au făcut apariția la eveniment, iar candidații au putut alege din peste 570 de joburi.

Acțiunea a început la ora 09:00 și s-a desfășurat în Ploiești, la Hotel Central, Bulevardul Republicii nr.1, Sala Polivalentă, etajul 1.

Oferta de joburi pentru tinerii prezenți la târg a fost una generoasă. Unii dintre candidați au spus că își doresc să urmeze școala de subofițeri de la Câmpina pentru că astfel își vor îndeplini visul și vor avea stabilitatea la locul de muncă.

“Mi-a plăcut foarte mult experiența. Am avut de unde să aleg. Momentan sunt încă în școală. După finalizarea studiilor intenționez să dau la Câmpina, la școala de subofițeri.”, George, elev, clasa a 12-a.

Peste 40 de angajatori și 578 de joburi pentru tinerii din Prahova

“Avem o ofertă bogată a locurilor de muncă. Sunt prezenți la târg 42 de angajatori, 578 de locuri de muncă din domenii foarte diverse. Ne bucură faptul că angajatorii prezenți la eveniment și-au optimizat oferta pentru tinerii prezenți astăzi.

Noi am chemat inclusiv clase de ultimul an de liceu și școli profesionale pentru a-și face o idee – poate reușesc să facă practică la unii angajatori sau chiar să-și găsească un loc de muncă. Este o experiență pentru ei. Un pas înainte spre a știi ce își doresc să facă în viața profesională.

Este o problemă cu cerutul la început unui salariu mare la început, dar e bine să vadă mai întâi mediu de lucru, să se plieze cu ce își doresc angajatorii de la ei, dar și cu așteptările pe care ei le au de la locul de muncă”, Cristina Stoichici, director AJOFM Prahova.

2000 de lei, un salariu de început pentru tineri?

Mulți dintre tinerii prezenți la târgul de joburi și-au exprimat opinia în legătură cu salariul pe care și-l doresc. Este vorba de cel puțin 2000 de lei, un salariu pe care îl vor “în mână”, net.

“Îmi doresc să-mi găsesc un job care să îmi placă și să îmi dau seama ce anume mi-ar plăcea să fac. Aș dori să încerc mai mult joburi ca să pot să îmi dau eu seama ce anume mi s-ar potrivi. Mi-ar plăcea să câștig un 2000 de lei, iar locul de muncă să fie în Ploiești sau în apropiere.”, Alexandra, participantă la târgul de joburi.

Una dintre candidate a venit la târgul de joburi fără un CV. Motivul? Nu a avut ce să treacă în el, însă, promite că imediat ce va căpăta experiență, va începe să își creeze CV-ul pe care cei mai mulți dintre angajatori îl solicită la interviu.

“Având în vedere că nu am deloc experiență, mă aștept să câștig un salariu de aproximativ 2000 lei. Nu am un CV pregătit pentru că nu am ce să adaug în el, însă, pe viitor, cu siguranță.”, Ioana, 17 ani, participantă la târgul de joburi.

Unii tineri sunt dispuși să stea peste program dacă angajatorul solicită acest lucru

“Am venit cu gândul de a-mi alege un job ideal pentru calitățile mele. Îmi doresc să lucrez la program normal de 8 ore și să câștig un salariu de peste 2000 de lei. În anumite condiții aș fi dispus să stau peste program dacă șeful m-ar ruga.”, Georgel, tânăr participant la târgul de joburi.

Mai presus de partea financiară, contează și meseria pe care tinerii și-o aleg. Așadar, sunt candidați care își doresc o meserie care să îi împlinească din punct de vedere profesional și un salariu de cel puțin 3000 de lei.

“Nu contează neapărat banii, cât contează meseria pe care o am. Ar fi vorba de o sumă nici prea mare, nici prea mică. Cred că 3000 de lei ar fi o sumă acceptabilă.”, Andreea, 16 ani, participantă.

“Vrem să le multumim organizatorilor pentru invitația de astăzi. Suntem prezenți aici pentru a prezenta oferta educațională pentru cele două școli de subofițeri și academia de poliție.”, plutonier Munteanu Paula din cadrul IJJ Prahova.

Există și un angajator care spune că este dispus să ofere orice salariu viitorului angajat, cu o singură condiție:

“Eu ca angajator aș da cu plăcere orice salariu mi-ar cere candidatul și nu exagerez, atât timp cât mi-ar aduce suma respectivă, plus impozitele aferente și un leu care să fie profitul meu.”, Liviu Drăghici, manager cafenea.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, Ploiești, 14 octombrie 2022