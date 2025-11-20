- Publicitate -
Observatorul PrahoveanTravel&Lifestyle

România Store s-a deschis oficial la Prahova Value Centre – un nou punct de întâlnire pentru suporterii echipei naționale

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
romania store prahova value center

Atmosfera de sărbătoare a cuprins Prahova Value Centre odată cu deschiderea oficială a România Store, magazinul dedicat suporterilor Echipei Naționale de Fotbal a României. De la primele ore, centrul comercial a fost animat de culoare, emoție și energia fanilor de toate vârstele.

- Publicitate -

Tricouri oficiale, accesorii premium, mingii, trofee simbolice și articole care spun povestea fotbalului românesc au transformat zona dedicată într-un loc în care pasiunea devine identitate. Pentru mulți suporteri, România Store a devenit deja punctul în care începe drumul către fiecare meci.

Deschiderea magazinului a fost o adevărată celebrare a suporterilor, desfășurată chiar în ziua meciului România – San Marino. Atmosfera entuziastă a evenimentului a purtat noroc echipei naționale, care a obținut o victorie categorică, scor 7-1.

- Publicitate -

Cu această ocazie, fanii au avut șansa de a se întâlni cu unii dintre cei mai îndrăgiți foști internaționali și actuali jucători ai FC Petrolul Ploiești:

  • Miodrag Belodedici
  • Constantin Budescu
  • Gicu Grozav
  • Paul Papp
  • Sergiu Hanca
  • Alexandru Mateiu

Autografe, fotografii, discuții relaxate și momente încărcate de emoție au adus suporterii mai aproape de legendele fotbalului românesc. Atmosfera a fost una vibrantă, iar bucuria copiilor și a familiilor a completat perfect deschiderea oficială.

„România Store nu este doar un magazin – este o declarație de apartenență. E despre mândria de a purta culorile naționale și despre bucuria de a trăi împreună emoția meciurilor. Ne bucurăm să oferim comunității un spațiu dedicat suporterilor adevărați”, a declarat Andrei Madan, Manager General Prahova Value Centre.

- Publicitate -

Vă așteptăm să descoperiți România Store!

Zona dedicată suporterilor este deschisă zilnic în Prahova Value Centre, iar gama de produse este în continuă actualizare. Articole oficiale, colecții speciale și surprize pentru suporteri vor transforma fiecare vizită într-o experiență memorabilă.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial: prahova-valuecentre.ro și pe paginile de social media ale centrului.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Dovada că Sistemul Antigrindină este ineficient în Prahova

Corina Matei Corina Matei -
După ce, din 2005 până în 2024, în România...

Muzeul unic care spune istoria petrolului românesc

Oana Stoica Oana Stoica -
În centrul Ploieștiului, într-o clădire care încă păstrează eleganța...

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -