Atmosfera de sărbătoare a cuprins Prahova Value Centre odată cu deschiderea oficială a România Store, magazinul dedicat suporterilor Echipei Naționale de Fotbal a României. De la primele ore, centrul comercial a fost animat de culoare, emoție și energia fanilor de toate vârstele.

Tricouri oficiale, accesorii premium, mingii, trofee simbolice și articole care spun povestea fotbalului românesc au transformat zona dedicată într-un loc în care pasiunea devine identitate. Pentru mulți suporteri, România Store a devenit deja punctul în care începe drumul către fiecare meci.

Deschiderea magazinului a fost o adevărată celebrare a suporterilor, desfășurată chiar în ziua meciului România – San Marino. Atmosfera entuziastă a evenimentului a purtat noroc echipei naționale, care a obținut o victorie categorică, scor 7-1.

Cu această ocazie, fanii au avut șansa de a se întâlni cu unii dintre cei mai îndrăgiți foști internaționali și actuali jucători ai FC Petrolul Ploiești:

Miodrag Belodedici

Constantin Budescu

Gicu Grozav

Paul Papp

Sergiu Hanca

Alexandru Mateiu

Autografe, fotografii, discuții relaxate și momente încărcate de emoție au adus suporterii mai aproape de legendele fotbalului românesc. Atmosfera a fost una vibrantă, iar bucuria copiilor și a familiilor a completat perfect deschiderea oficială.

„România Store nu este doar un magazin – este o declarație de apartenență. E despre mândria de a purta culorile naționale și despre bucuria de a trăi împreună emoția meciurilor. Ne bucurăm să oferim comunității un spațiu dedicat suporterilor adevărați”, a declarat Andrei Madan, Manager General Prahova Value Centre.

Vă așteptăm să descoperiți România Store!

Zona dedicată suporterilor este deschisă zilnic în Prahova Value Centre, iar gama de produse este în continuă actualizare. Articole oficiale, colecții speciale și surprize pentru suporteri vor transforma fiecare vizită într-o experiență memorabilă.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial: prahova-valuecentre.ro și pe paginile de social media ale centrului.