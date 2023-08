Librăria din Ploiești unde am rezolvat simplu și ieftin ”problema” rechizitelor copiilor mei

Ca în fiecare an, achiziționarea de rechizite, pentru copiii care încep școala sau grădinița, este o provocare. De obicei se pierde mult timp, și se cheltuie o grămadă de bani. În plus, aglomerația din primele zile de școală este groaznică. Nu de puține ori am pierdut timp la coadă, am pierdut timp alergând între o librărie și alta… Nu însă și anul acesta.

- Publicitate -

Știind, în mare, cam de ce anume am nevoie din anii anteriori, am zis să „fur startul”, așa că m-am apucat să mă interesez de rechizite. Am intrat și m-am uitat, ca fapt divers, pe la diferite librării. Unele nu aveau tot, la altele prețurile mi s-au părut puțin exagerate.

Am ajuns însă la una din librăriile Creionel din Ploiești, de pe strada Poștei, și, nu mică mi-a fost mirarea, când am constatat că nu am nevoie să mai alerg în tot orașul, pot achiziționa tot de acolo. Aveam listele din anii precedenți și m-am gândit că nu are cum să fie diferență mare. Copilul cel mare trece clasa a patra, cel mic grupa mare la grădiniță. Deci listele clar nu aveau cum să difere față de anul trecut.

Am pus o întrebare și am arătat listele pe care le aveam în geantă. „Stați să facem o poză și revenim imediat cu lista cu produsele și prețurile. Vă trimitem pe whatsapp dacă doriți. Și, dacă sunteți de acord, le și pregătim până veniți să le ridicați…”, mi s-a răspuns.

Pur și simplu nu-mi venea să cred! Scăpam oare atât de ușor? Am fost de acord, bineînțeles, am dat listele și am plecat să-mi termin treburile. Cam într-o oră am primit pe whatsapp variantele de rechizite. Totul înșirat clar, cu totalul trecut la final. Mai mult de atât ce puteam să-mi doresc?

Pentru cel mic, de grădiniță, am primit două liste, cu două variante de preț. Cel mai mic preț ieșea la 102 lei, cel mai mare la 303.

Combinând cumva produsele din cele două liste (de exemplu creioanele colorate și acuarelele le-am dorit din cele puțin mai scumpe, pe când la hârtie creponată mi-a fost ok cea mai ieftină), am ajuns într-un final la 136 de lei toată lista cu kitul de start pentru grădi.

- Publicitate -

Pentru cel mare, la școală, pentru că am stabilit clar de la început ce anume doresc, am primit o singură variantă de preț, 187 de lei. În acești bani am luat și caiete și stilou, pixuri, markere de tablă magnetică, burete de tablă, etc… adică aproape tot ce se cere la început de an.

În ceea ce-i privește pe ambii copii, au ghiozdanele de anul trecut, așa că nu a mai fost nevoie să achiziționez și din acestea. Dar asta nu înseamnă că nu am văzut la librărie inclusiv ghiozdane, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, atât de fete cât și de băieți.

Am sunat imediat să confirm listele și, am ajuns peste două ore să le ridic. Când am intrat în magazin, mă aștepta o cutie mare cu tot ce comandasem. Am verificat rapid să nu fie vreo greșeală. Nu se strecurase nicio greșeală, totul era acolo.

- Publicitate -

Am plătit în total 300 și un pic de lei pentru rechizitele a doi copii, un preț mai mult decât rezonabil, zic eu. De acum, știu clar ce am de făcut. În ceea ce privește rechizitele Librăriile Creionel chiar oferă un raport calitate-preț extraordinar, sunt extrem de bine aprovizionate și nu are niciun sens să mă mai stresez căutând în alte părți. În plus pot plăti cu cardul fără probleme.

Este clar că, de acum încolo, chiar și când voi avea nevoie de ghiozdane, tot aici voi veni. Nu are niciun sens să merg în altă parte.

Librăriile Creionel sunt două la număr în Ploiești, una pe strada Poștei, la nr 30 și una pe strada Triumfului nr. 1, chiar la intersecție cu strada Poștei. (P)