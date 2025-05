Casa Olarului din Maramureș, o experiență fabuloasă

Am văzut foarte multe locuri minunate, despre care poate voi povesti vreodată, dar în acest fotoreportaj vreau să vă împartășesc o experiență care m-a relaxat fantastic și mi-a adus multă bucurie: Casa Olarului din Maramureș. Practic, m-a făcut să pierd complet noțiunea timpului.

Întâmplător sau nu, banal sau ieșit din comun, soției mele i s-a povestit despre Daniel Leș, un artist despre care, sincer, nu auzisem până atunci. Cum am aflat de „povestea” acestuia exprimată succinct, în câteva cuvinte, informația a fost primită de la o coafeză. Ce simplu, ce frumos, ce sublim! Spuneam, cum am auzit despre Casa Olarului, imediat am apelat la deja arhicunoscutul GOOGLE și în foarte scurt timp, am planificat și rezervat excursia în Maramureșul istoric.

Maramureș, ținut de basm pe care de fiecare dată când voi avea ocazia îl voi vizita. Când am ajuns în Baia Sprie și am văzut că suntem cazați la Casa Olarului, nu mi-am dorit nimic altceva decât să aflu cum se fac obiectele din lut.

În această casă parcă izvorâtă din poveștile pe care mi le spunea bunica în copilărie, pentru că exact așa arată, am fost întâmpinați cu multă căldură de Dana si Dan Leș, cei care au acest loc minunat.

Ei mi-au făcut cunoștință cu tainele olăritului și m-au lăsat să testez cunoștințele nou dobândite, activitate care m-a încântat peste măsură și pe care o recomand oricui își dorește să se reconecteze cu tradițiile bătrânilor noștri și să înțeleagă cât de relaxant poate fi să-ți folosești mâinile în armonie, zâmbind ca un copil când vezi ce iese din acele mișcări molcome.

