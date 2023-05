Librăriile Creionel, au mai deschis un magazin în Ploiești: Rechizite, jocuri, papetărie și tipizate de cea mai bună calitate.

De Librăria Creionel din Ploiești am mai scris în vara anului trecut. Am fost foarte încântată atunci pentru că am reușit să găsesc acolo tot ceea ce îmi trebuia pentru copilul care abia începea școala.

Nu mică mi-a fost mirarea când, având treabă în oraș, pe strada Poștei, am dat acolo de „Librăria Creionel”. Păi, stai așa, știam că e altundeva, puțin mai încolo, într-adevăr, tot în zonă, dar nu chiar acolo. Încă funcționează și aceea…

Am găsit loc de parcare chiar în fața magazinului.

În acest spațiu au functionat librarii înca de când eram elevă. Cred că de prin 2003…

Am intrat curioasă și am văzut că aceleași produse pe care le știam de dincolo, erau și aici: rechizite școlare din toate brandurile de renume, consumabile de birou, cărți și jocuri educative, consumabile de birou… dar si produse absolut noi, cum ar fi produsele profesionale pentru pictură, jucării, multe modele de tipizate și ghiozdane frumoase etc.

Gama de produse este dedicată atât elevilor cât și firmelor, au consumabile de birou, hârtie de copiator, bibliorafturi, etc.

Mi-au luat ochii, recunosc, de această dată, jocurile educative, care erau fix jocurile copilăriei noastre: „Nu te supăra, frate”, „Piticot”, „Monopoly” și alte asemenea. Nu m-am putut abține și am plecat cu un „Piticot” de acolo 😉.

Au copiator, atât alb-negru, cât și color, și aici se pot plăti facturi și, de asemenea, se acceptă plata cu cardul, ca și cu cardurile sociale.

Programul magazinului este (deocamdată) de luni până vineri în intervalul orar 9:00 – 17:00.