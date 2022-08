Cum am rezolvat rapid și ieftin problema rechizitelor școlare. Recomand o librărie faină din Ploiești

Vine toamna, vine școala, trebuie să cumpărăm rechizite! Probabil ca mine gândesc cei mai mulți părinți, așa că vă povestesc experiența pe care am avut-o la o librărie din Ploiești.

Vacanța este pe sfârșite, mai ales că noul an școlar începe mai devreme, pe 5 septembrie.

Am vrut să evit aglomerația din supermarketuri din ultimele zile de vacanță, așa că am recitit de grupul de whatsapp al părinților de la doamna învățătoare lista cu rechizite. Recunosc că am fost atentă și la detaliile de pe grupul respectiv, precum ce tip de acuarele sau stilouri sunt mai bune, pentru a nu avea parte de reproșuri :).

Zis și făcut, cu lista pregătită, am ajuns pe strada Triumfului din Ploiești, la numărul 1, colț cu strada Poștei, la librăria Creionel. Mi-a plăcut numele librăriei, drept să spun, mai ales că era și în drumul de la muncă spre casă.

Aici am fost întâmpinată o doamnă vânzătoare, care a fost foarte amabilă. Imediat, a preluat lista de rechizite și a început să-mi pregătească produsele respective. La fiecare în parte avea de făcut o recomandare de genul ”acest stilou este puțin mai scump, dar este foarte comod, mai ales pentru elevii din clasele primare” sau ”acest set de acuarele este la promoție, la un preț foarte bun”.

La un moment dat a apărut și un domn despre care aveam să aflu că este proprietarul librăriei, care m-a întrebat dacă totul este în ordine și dacă mai am nevoie de ceva? I-am răspuns că mi-a luat deja comanda doamna vânzătoare, care îmi căuta în depozit blocul de desen cu arc (așa ne-a scris dna învățătoare pe whatsapp).

L-am întrebat dacă îi merge bine afacerea și mi-a răspuns politicos că a deschis prima librărie acum șapte ani și că mai are o librărie Creionel în altă locație. Este vorba de cea situată pe strada George Coșbuc, în stația de tramvai de la hale pe sensul spre nord.

Tot de la dânsul am aflat că dacă timpul nu-mi permite să ajung în librăriile Creionel, are și un magazin online, cu sute de produse: www.petalcom.ro.

Și aici veți găsi o diversitate de produse de papetărie, pentru toate buzunarele, de la stilouri, pixuri, penare echipate complet până la ghiozdane.

Ce am remarcat în timpul petrecut în librărie a fost că în afară de rechizitele școlare clasice și de uz general, aici puteți găsi produse pentru pictură, desen, hobby și art, dar și decorațiuni, cărți sau jucării.

Pentru cei care preferă produsele de firmă, la Creionel găsiți branduri de top, precum Staedtler, Schneider, Rotring, Lego, însă sunt disponibile la vânzare și altele accesibile.

Am plecat cu o sacoșă plină de rechizite, apropos am găsit tot ce era pe lista de la doamna învățătoare fără să fiu nevoită să mai alerg și prin alte magazine, pentru care am plătit o sumă mai mică decât bugetul estimat.

Cea mai bună dovadă pentru prețurile corecte practicate aici este că rechizitele pot fi achiziționate și prin intermediul cardurilor sociale. (P)