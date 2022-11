Am fost să văd trullii din Alberobello dar am fost dezamăgită: drăguț dar… prea comercial, prea turistic, aproape fără nimic autentic

Probabil ca și în cazul Cinque Terre, și aici voi avea parte de comentarii negative. Nu consider însă că ar trebui să picăm pe spate la orice obiectiv turistic și să servim „pe nemestecate” tot ceea ce este celebru și promovat.

Corect este să spunem ce ne place și ce nu. Fiecare poate avea o altă părere despre un lucru sau altul, nu suntem toți la fel.

În ceea ce mă privește, deși am așteptat timp de ani buni vizita la Alberobello, deși în principal excursia la Bari a fost cu obiectiv principal trulli din Alberobello, deși am poze frumoase de acolo, minunate chiar, sentimentul per ansamblu a fost unul amar.

Consider că ar fi meritat o vizită scurtă, de o oră, maxim două, dacă aș fi fost cu mașina în trecere spre un alt punct. Dar ca să merg special din Bari să văd celebrii trulli din Alberobello, cu siguranță, în opinia mea, nu a meritat.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.