Cine este omul care a strâns „cotizațiile” de la petrecerea șefului PNL Prahova

Bogdan Chelan, secretarul general al PNL Prahova, este șeful reprezentanței RAR Prahova, deși în CV-ul său nu se regăsește vreo legătură cu acest domeniu. În ultimii cinci ani a ocupat mai multe funcții de conducere, fiind un apropiat al liderului organizației, Mircea Roșca. Cu ocazia zilei acestuia, sărbătorită la Casa Timiș, în prezența premierului Ilie Bolojan, Chelan s-ar fi ocupat de strângerea de bani de la invitați, membri ai delegației permanente a PNL Prahova.

Bani pentru ziua lui șefu

Pe 24 februarie, la Casa Timiș, a avut loc o ședință a delegației permanente a PNL Prahova, urmată de o petrecere cu ocazia zilei liderului organizației, Mircea Roșca. La eveniment au participat premierul Ilie Bolojan, dar și miniștrii de Interne și de Finanțe.

Deși au avut statutul de invitați, cei mai mulți dintre cei prezenți au „cotizat” la ziua lui Roșca, în funcție de statut, cu sume între 500 și 700 de lei. De această strângere de fonduri s-ar fi ocupat secretarul general al PNL Prahova, Bogdan Chelan.

Șeful RAR Prahova, experiență în servicii de marketing pentru fashion

În acest context, atenția se îndreaptă către Bogdan Chelan, unul dintre oamenii de încredere ai lui Mircea Roșca. Acesta a fost numit în mai multe funcții de conducere, după ce Roșca a devenit unul dintre liderii organizației PNL Prahova. De altfel, Chelan a fost și consilier al cabinetului parlamentar al lui Roșca.

În prezent, Chelan este șeful reprezentanței RAR Prahova, deși nu are o pregătire în domeniu, fiind numit în funcție în septembrie 2024, pe criterii exclusiv politice.

Conform CV-ului său, Chelan a absolvit liceul în 2009 și Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești în 2021. Între liceu și facultate a fost administrator al unui restaurant, ulterior activând în domeniul opticii medicale și al serviciilor de marketing pentru firme din HoReCa și fashion.

Deoarece CV-ul său nu apare în spațiul online, Observatorul Prahovean îl publicăm mai jos:

Funcții importante pe baza carnetului de partid

Din 2020, Chelan a ocupat mai multe funcții publice prin prisma calității sale de liberal. Este consilier județean la al doilea mandat, venitul anual din indemnizațiile de ales fiind de aproape 30.000 de lei.

De asemenea, a fost și președinte al ATOP – instituție considerată inutilă chiar de șeful său de partid, premierul Ilie Bolojan – unde indemnizația lunară este de 1.095 de lei.

Între 2020 și 2024 a fost consilier parlamentar la un cabinet PNL, de la care a încasat anual 24.084 lei.

Între 2022 și 2023 a fost și city manager al orașului Bușteni, când primar era liberalul Mircea Corbu.

Din 2023 și până în 2024, când a fost numit șef la RAR Prahova, a fost consilier al directorului general al Hidro Prahova, în mandatul lui Marian Iorga, un exponent al fostei administrații județene liberale.

Ultima declarație de avere a lui Chelan poate fi accesată aici CHELAN-GABRIEL-BOGDAN-DECLARATIE-DE-AVERE-ANONIMIZARE-14.06.2024

Așadar, de cele mai multe ori, în Prahova, ca de altfel în întreaga țară, funcțiile de conducere din instituțiile publice ajung să fie ocupate nu pe criterii de competență, experiență sau expertiză, ci pe baza carnetului de partid. Iar când profesionalismul este înlocuit de loialitatea politică, prețul îl plătesc, inevitabil, cetățenii.