Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

Noua măsură legislativă care dă posibilitatea administrațiilor locale de a scoate în afara UAT-urilor sălile de jocuri de noroc, a stârnit, la nivel național, opinia publică. În mai multe orașe edilii au declarat că vor face tot posibilul pentru a scoate de pe teritoriile orașelor lor sălile de jocuri de noroc.

La Ploiești, primarul Mihai Polițeanu, a declarat miercuri, 25 februarie 2026: „Vin cu propunerea de eliminare a jocurilor de noroc de pe teritoriul Ploieștiului”. Afirmația a fost primită cu entuziasm de majoritatea ploieștenilor pe rețelele de socializare.

Care este însă punctul de vedere al organizatorilor jocurilor de noroc?

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Asociației Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România, au declarat că au fost depuse de către ei, încă din etapa de propunere de act normative, anumite solicitări, care, însă, spun ei, au fost ignorate de decidenți.

„Menționăm că, regretabil, solicitările noastre nu au fost luate în considerare, ceea ce va produce prejudicii tuturor părților implicate, organizatorii de jocuri de noroc, bugetele locale și bugetul central al statului!”, au transmis reprezentanții asociației.

Aceștia sunt de părere că scopul principal al măsurilor, acela de a proteja persoanele dependente și vulnerabile, nu va fi realizat în acest fel. În opinia lor, măsura nu va face bine ci, dimpotrivă, va face mai mult rău.

„Ca la orice măsură excesivă de restricționare, se va dezvolta zona nelegală, nelicențiată, fără reguli de respectat, fără nicio protecție a jucătorilor, activitate infracțională care nu contribuie cu nimic la buget”, au mai transmis reprezentanții AOPJNR.

Îngrădirea dreptului producătorilor și organizatorilor de jocuri de noroc este neconstituțională

AOPJNR, prin președintele executiv Cristian Pascu, consideră că, o eventuală hotărâre de consiliu local, indiferent de UAT, de scoatere a jocurilor de noroc din orașe, ar fi neconstituțională.

„Prin legea noastră specială, prin statul de monopol al statului pentru jocurile de noroc, prin taxele care le plătim pentru licență și autorizații la nivel central, se prevede dreptul nostru de a opera pe întregul teritoriu al țării, drept care acuma îl constatăm îngrădit în mod care poate fi considerat ca neconstituțional!”, a transmis sursa citată.

Efectul de protejare din punct de vedere al accesibilității este doar iluzoriu!

Reprezentantul AOPJNR consideră că interdicția jocurilor de noroc și scoaterea sălilor de jocuri în afara orașelor nu este o soluție reală de protejare a populației.

„Interdicția, ca orice prohibiție, nu este o soluție! Soluțiile fundamentale sunt educarea și informarea!”, spune Cristian Pascu.

„Cu atât mai mult cu cât actul normativ în discuție oferă libertatea de interzicere / restricționare a locațiilor fizice (land-base) – cele care plătesc chirii, prin care se asigură locuri de muncă, se plătesc impozite pe salarii care rămân pe plan local, se oferă socializare, se pot menține efectiv participanții la joc sub observație – dar realitatea este că locuitorii UAT-urilor au la îndemână cu permanentă accesibilitate jocurile de noroc on-line, deci efectul de protejare din punct de vedere al accesibilității este doar iluzoriu!”, mai adaugă acesta.

Părerea lui este că problema își are fundamentul în modul greșit în care anumiți jucători percep jocurile de noroc. Acestea (jocurile de noroc) fiind, la bază, mijloace de distracție, nu sursă de câștiguri financiare.

„Subliniem că ne preocupă în mod responsabil impactul social al activității noastre în scopul prevenirii dependenței celor care abordează greșit jocul de noroc, ca un mijloc de câștig financiar în loc de o activitate distractivă cu limite de buget și timp acordat acesteia”, a declarat directorul AOPJNR.

Care sunt soluțiile de protejare a populației identificate de organizatorii și producătorii de jocuri de noroc

Pentru că eliminarea din orașe a sălilor de jocuri nu ar rezolva problema protejării populației, organizatorii jocurilor de noroc au o serie de propuneri care, în opinia lor, ar fi de mai mare ajutor.

„Este la decizia autorităților locale de acum de a impune fără excese restricțiile la care le conferă dreptul actul normativ!

Exemple cu o justă măsură ar fi restricții în zonele culturale, pietonale, de centru vechi ale orașelor, la o distanță de unități de învățământ, fără a trece la „expulzarea” totală din localități a acestei activități economice”, au transmis reprezentanții asociației amintite.

Cu ce măsuri ar fi de acord organizatorii și producătorii jocurilor de noroc

Din declarațiile reprezentantului AOPJNR reiese faptul că membrii asociației pe care o conduce ar fi de acord cu unele măsuri care ar putea fi luate pentru protejarea populației, cum ar fi reducerea reclamelor agresive sau păstrarea liniștii în incinta sălilor pentru a nu deranja locatarii vecini.

„Suntem de acord cu măsurile general acceptate care pot preveni / reduce dependența de jocuri de noroc, ne referim la reducerea vizibilități stradale a reclamei și publicității sub toate formele agresive.

De asemenea de acord cu impunerea unor măsuri de bună conviețuire cu cetățenii localităților, prin asigurarea unui climat de liniște/ zgomot redus în interiorul locațiilor care să nu deranjeze locatarii precum si în proximitatea din exterior”, a declarat acesta, pentru Observatorul Prahovean.

„De fapt, decidenții locali vor avea de echilibrat cu celeritate între interesul economic al permiterii acestei activități și protecția socială. Să sperăm că o vor face cu obiectivitate, fără populism!”, a concluzionat Cristian Pascu, președintele executiv al Asociației Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România.

Reamintim faptul că, în urma transferării puterii de decizie către administrațiile locale, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat că va face tot posibilul să scoată jocurile de noroc în afara orașului.