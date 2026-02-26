„Nu a fost ziua mea, a fost ședință”. Reacția lui Mircea Roșca la ”cotizațiile” liberalilor de la petrecerea cu Bolojan

După ce Observatorul Prahovean a publicat în această seară articolul „Cotizație” la ziua șefului PNL Prahova, cu Bolojan invitat: 500–700 lei de persoană. „Am fost pus într-o situație jenantă”, Mircea Roșca a transmis un punct de vedere în care dezminte chiar și că petrecerea respectivă nu a fost de ziua lui, ci o ședință de lucru, politică.

Reacția lui Mircea Roșca:

”Sunt revoltat de acuzațiile apărute în publicația dumneavoastră. A fost aruncată în spațiul public o așa-zisă „mărturie” anonimă a unui participant la ședința de marți seara. Pentru că asta a fost: o ședință cu colegii din PNL Prahova, la care a participat și domnul președinte Ilie Bolojan. În articolul publicat de dumneavoastră, înainte să-mi pot exprima punctul de vedere, se vorbește despre bani, despre așa-zise „cotizații” de participare. Nu este doar o informație greșită, ci o deformare voită a realității.

Nu am invitat pe nimeni la „ziua mea”. A fost o ședință de lucru, o întâlnire politică normală, cu colegii, în care am discutat proiecte și măsuri pentru județ. Atât! Nu s-au strâns bani. Nu a existat nicio „cotizație”. Și, foarte important, cel care susține aceste lucruri nu își asumă afirmațiile, ci se ascunde în spatele anonimatului. Știu că, deontologic, ar trebui citate nu doar una, ci mai multe surse, dar și persoana acuzată.

Cine sunt cei care pretind că au plătit? Unde sunt? A transforma o întâlnire de lucru într-o poveste cu taxă de participare este o calomnie. Nu are cum să existe o singură persoană, nici trei, care să spună că eu am cerut ceva sau că vreun coleg a strâns bani în numele meu.

Este adevărat că, la final, colegii mi-au făcut o surpriză, mi-au cântat „La mulți ani” și am ciocnit un pahar la plecare, alături de toți invitații. Nu exclud ca, așa cum m-au surprins aseară, să se fi gândit poate cineva la un cadou, dar, până la ora aceasta, nu am primit nimic care să echivaleze cu o sumă minimă substanțială.

Premierul Ilie Bolojan ne-a onorat cu prezența, printr-un efort major, străduindu-se și încercând de câteva săptămâni să ajungă la noi, așa cum și-a propus să ajungă în toată țara. A stat de vorbă cu primarii aproximativ o oră, a ciocnit un pahar de șampanie, surprins fiind și domnia sa că peste câteva ore urma să fie ziua mea de naștere.

Cât privește meniul și alte cheltuieli, pot demonstra că, în afară de închirierea sălii de conferințe, restul cheltuielilor sunt minimale pentru consumația protocolară din ora de după plecarea premierului Bolojan”.

Precizările Redacției Observatorul Prahovean

1 Mai mulți invitați la petrecere au confirmat, sub protecția anonimatului, că au ”cotizat” cu sume cuprinse între 500 și 700 de lei. Din motive lesne de înmțeles, fiind subalternii pe linie politică ai președintelui PNL Prahova, nu le vom dezvălui identitatea.

2 Bogdan Chelan, secretarul general al PNL Prahova, nu a negat informația potrivit căreia ar fi strâns sumele de bani pentru ziua liderului județean.

3 Mircea Roșca (născut pe 25 februarie) a postat pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după petrecerea de la Casa Timiș din 24 februarie, următorul mesaj:

”👉 Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reușit să aduc împreună familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României de astăzi.

Le mulțumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar și colegilor mei, Cătălin Predoiu ministrul Afacerilor Interne și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

🤝🏻🤝🏻🤝🏻 Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre.

Da, trecem prin momente dificile. Dar sunt momente necesare. Și tocmai acum este timpul să fim uniți, să avem dialog și să arătăm că România este pe drumul cel bun.

Am simțit, mai mult ca oricând, că suntem o echipă. Vă mulțumesc tuturor!

Dumnezeu să ne întărească, să ducem această grea misiune până la capăt!🙏”.