Cutremur de 4,4 grade Richter în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 pe scara Richter s-a produs miercuri, 26 februarie 2026, la ora 19:21, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

- Publicitate -

UPDATE: Un al doilea cutremur, de 3,3 grade Richter, a avut loc la ora 20:52 în Dobrogea, la adâncimea de 10.0 km.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47 km S de Tulcea, 63 km N de Constanța, 67 km S de Izmayil, 77km SE de Brăila, 90 km SE de Galați”, a precizat INCDFP.

- Publicitate -

Știre inițială

Potrivit datelor oficiale, seismul a avut loc la o adâncime de 106,9 kilometri, fiind catalogat drept un cutremur de intensitate medie.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36 km NV de Focsani, 75 km E de Sfântu-Gheorghe, 76 km N de Buzău, 82km S de Bacău, 84km SV de Bârlad, 91 km E de Brașov”, a precizat Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).