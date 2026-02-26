Amenzi, confiscări și mii de mașini suspendate în urma controalelor ANAF

Controalele ANAF în domeniul ride-sharing au scos la iveală prejudicii de zeci de milioane de lei, 135 de firme fiind sancționate. Autoritățile au dispus confiscarea a peste 55,3 milioane de lei și suspendarea activității pentru 4.910 autoturisme.

În urma verificărilor realizate în ianuarie și februarie 2026, inspectorii antifraudă au identificat abateri la 135 de societăți comerciale. Suma totală a obligațiilor fiscale suplimentare stabilite depășește 78,2 milioane de lei, la care se adaugă amenzi de peste 3,2 milioane de lei.

Totodată, autoritățile au dispus confiscarea a peste 55,3 milioane de lei încasați în numerar fără documente justificative și suspendarea activității pentru 4.910 autoturisme utilizate fără dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF).

Pentru recuperarea prejudiciilor, Antifrauda ANAF a instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 107,8 milioane de lei, vizând active patrimoniale, conturi bancare și sume urmăribile prin intermediul platformelor digitale.

Dosare penale pentru evaziune fiscală

În 11 cazuri grave, inspectorii au sesizat organele de urmărire penală pentru suspiciuni de evaziune fiscală, prejudiciul total estimat ridicându-se la peste 126,4 milioane de lei.

ANAF a exemplificat și trei situații

un grup de trei societăți care ar fi ascuns venituri prin circuite financiare menite să disimuleze plățile către peste 250 de șoferi, prejudiciul estimat fiind de peste 44 milioane lei;

o companie care ar fi omis declararea veniturilor obținute prin operarea a peste 700 de autoturisme, generând un prejudiciu de peste 34 milioane lei;

un administrator care ar fi creat un prejudiciu de peste 21 milioane lei, încasând peste 41 milioane lei prin intermediul a 164 de autoturisme și folosind șoferi fără forme legale de angajare.

ANAF anunță că verificările vor continua, cu accent pe operatorii cu risc fiscal ridicat, utilizând inclusiv date furnizate de platformele digitale și instrumentele legislative introduse recent. Instituția transmite un nou apel la conformare voluntară și avertizează că practicile de diminuare artificială a obligațiilor fiscale vor fi sancționate conform legii.