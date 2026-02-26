- Publicitate -
Observatorul PrahoveanExclusiv

Vreți un Ploiești fără păcănele? Sondaj Observatorul Prahovean

Marius Nica
Autor: Marius Nica
pacanele

Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin care cere autorităților locale (primar, viceprimari, consilieri locali) să interzică funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul municipiului.

- Publicitate -

Acest lucru este posibil după ce Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care permite consiliilor locale să decidă, prin hotărâre, dacă astfel de activități pot funcționa sau nu pe teritoriul localității. Eliminarea ar urma să se facă treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile existente.

Primarul Mihai Polițeanu a reacționat la campania noastră și a anunțat că va iniția un proiect de hotărâre prin care să scoată „păcănelele” în afara orașului.

- Publicitate -

Detalii aici: Primarul Polițeanu anunță interzicerea păcănelelor în Ploiești, după campania Observatorul Prahovean

De asemenea, în cadrul campaniei, Observatorul Prahovean a lansat și un sondaj de opinie online, prin care cititorii își pot exprima punctul de vedere răspunzând la întrebarea:
„Ar trebui eliminate păcănelele din Ploiești?”
Alegeți una dintre opțiunile de mai jos.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât valorează o viață salvată? Salariile salvamontiștilor din Prahova

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Serialul Observatorul Prahovean dedicat salariilor din instituțiile publice din...

Zambile înflorite în plină iarnă, în Prahova. Cu ce costuri supraviețuiesc fermierii

Oana Stoica Oana Stoica -
Chiar dacă încă avem zăpadă și temperaturi negative, există...

Primarul Polițeanu anunță interzicerea păcănelelor în Ploiești, după campania Observatorul Prahovean

Marius Nica Marius Nica -
Campania Observatorul Prahovean „Ploiești, fără păcănele!” a generat prima...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -