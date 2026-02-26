Vreți un Ploiești fără păcănele? Sondaj Observatorul Prahovean

Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin care cere autorităților locale (primar, viceprimari, consilieri locali) să interzică funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul municipiului.

Acest lucru este posibil după ce Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care permite consiliilor locale să decidă, prin hotărâre, dacă astfel de activități pot funcționa sau nu pe teritoriul localității. Eliminarea ar urma să se facă treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile existente.

Primarul Mihai Polițeanu a reacționat la campania noastră și a anunțat că va iniția un proiect de hotărâre prin care să scoată „păcănelele” în afara orașului.

De asemenea, în cadrul campaniei, Observatorul Prahovean a lansat și un sondaj de opinie online, prin care cititorii își pot exprima punctul de vedere răspunzând la întrebarea:

„Ar trebui eliminate păcănelele din Ploiești?”

Alegeți una dintre opțiunile de mai jos.

