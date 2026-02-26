CCR a publicat motivarea privind pensiile speciale. Când poate fi promulgată legea

Decizia Curții Constituționale privind legea cu privire la pensiile speciale ale magistraților a fost publicată, joi, de CCR. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial și urmează să ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan, pentru promulgare.

Decizia privind constituționalitatea legii privind pensiile speciale a fost aprobată pe 18 februarie. (Detalii AICI).

Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat, joi, motivarea care a stat la declarării constituționale a proiectului privind pensiile magistraților.

Curtea Constituțională a explicat, în motivarea publicată joi, de ce a respins ca inadmisibile cererile formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

CCR a subliniat că sesizarea CJUE este un mecanism de cooperare între instanțele naționale și Curtea europeană, care oferă interpretări utile pentru litigii concrete, nu avize consultative generale. În cazul cererilor respinse, întrebările vizau acte normative care nu erau încă în vigoare sau scenarii ipotetice, ceea ce le-a făcut inadmisibile, potrivit digi24.ro.

Legea prevede reducerea pensiei, astfel încât aceasta să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Totodată, actul normativ prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani, în următorii 15 ani.

După publicarea în Monitorul Oficial, președintele României are la dispoziție 10 zile pentru a promulga legea.