Cum explică Bolojan prezența la petrecerea lui Roșca: „Nu am sărbătorit tăierile”

Premierul Ilie Bolojan a explicat joi, potrivit antena3.ro, de ce a participat marți seara la o petrecere, la scurt timp după ce a anunțat tăierile din administrație.

- Publicitate -

Premierul Ilie Bolojan a spus că a ținut să scurteze conferința de presă pentru a respecta promisiunea că va fi prezent la evenimentul organizat de colegii din partid:

“Pentru că am spus că voi fi prezent acolo, am dat un telefon dacă mai sunt acolo și la ora 22:10 am plecat spre Prahova. Cred că nu e niciun fel de problemă ca între ora 23:00-24:00 să îți respecți o înțelegere, în același timp, dimineața la 7:50 fiind pe baricade a doua zi, răplătind cetățenii care ne plătesc să lucrăm de dimineață până seara.

- Publicitate -

Participarea la diferite evenimente, chiar și o întâlnire privată, pentru că a doua zi era ziua președintelui de organizație, nu văd niciun fel de problemă pe tema asta. Dacă stai prea mult de ce stai prea mult, dacă pleci, de ce pleci”.

Întrebat despre criticile potrivit cărora ar fi sărbătorit tăierile din administrație, Ilie Bolojan a precizat:

“Doar niște oameni rău intenționați pot să aprecieze așa. Am făcut ceea ce ne-am angajat. Această coaliție s-a angajat că va face reforme, că reduce cheltuielile, că va elimina risipa și sigur va crea condiții pentru dezvoltare. Există activități pe care trebuie să le derulezi uneori, inclusiv să îți respecți colegii”.

- Publicitate -

Reamintim că, pe plan local, evenimentul la care a participat premierul Ilie Bolojan a venit la pachet cu un alt scandal, cel legat de „cotizațiile” date de cei care au fost invitați.

UPDATE: „Nu a fost ziua mea, a fost ședință”. Reacția lui Mircea Roșca la ”cotizațiile” liberalilor de la petrecerea cu Bolojan