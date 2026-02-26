„Cotizație” la ziua șefului PNL Prahova, cu Bolojan invitat: 500–700 lei de persoană. „Am fost pus într-o situație jenantă”

Marți, 24 februarie, liderul PNL Prahova, Mircea Roșca, și-a serbat ziua de naștere la Casa Timiș. Au fost invitați să participe numeroși liberali, de la consilieri locali și județeni, până la primari și parlamentari. La petrecere a participat și președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, dar și miniștrii de Interne și de Finanțe. Deși au avut statutul de invitați, cei mai mulți dintre cei prezenți au „cotizat” la ziua lui Roșca, în funcție de statut, cu sume între 500 și 700 de lei.

„Am fost pus într-o situație jenantă”

„Am fost pus de domnul Bogdan Chelan, secretarul general (al PNL Prahova – n.r.), în fața uneia dintre cele mai jenante situații. Nu am cuvinte să vă spun cât de indignat sunt”, așa sună începutul conversației cu unul dintre participanții la cheful făcut de liberali marțea trecută la Casa Timiș.

Pe scurt, parlamentari, primari, consilieri și membri cu funcții de conducere ai PNL Prahova au fost anunțați din timp că la data de 24 februarie va avea loc la Casa Timiș o întâlnire „de partid”. Au fost anunțați, de asemenea, că va fi o participare importantă din conducerea centrală a partidului, „posibil chiar domnul președinte Bolojan”.

Una peste alta, o întâlnire de la care este bine să nu lipsești dacă ai o funcție cât de cât importantă în organizație.

„E ziua lui șefu”

La o vreme după, mai mulți dintre ei au fost contactați de secretarul general adjunct al organizației, consilierul județean Bogdan Chelan. Spre surprinderea lor, acesta le-a propus să plătească o sumă între 500 și 700 de lei.

Motivul – „știți, este ziua lui șefu”. Cei mai vechi dintre participanți nu au fost surprinși, pentru că situația nu era nouă. Aceeași procedură a fost urmată și în urmă cu un an, când președintele organizației, deputatul Mircea Roșca, își sărbătorea ziua în același fel.

Gestul secretarului general i-a iritat foarte tare pe o parte dintre participanți, cu atât mai mult cu cât nu toți au fost contactați pentru a li se cere bani. „Discuțiile au apărut în momentul în care ne-am dat seama că Bogdan n-a cerut bani tuturor. Cum ar veni, greii din organizație nu au cotizat. Pe urmă, unora le-a cerut 500, de altora 700 de lei.

Mie și mai multor colegi nu ni s-a părut deloc corect. Nu s-ar fi pus problema să nu-i cumpăr un cadou, dacă aș fi fost invitat la ziua lui. Aș fi făcut-o cu drag. Așa a fost chiar umilitor, pentru că ne-am simțit obligați să plătim pentru a participa la ziua șefului de organizație”, spune liberalul indignat.

Contactat de către reporterul nostru, Bogdan Chelan, secretarul general al PNL Prahova, nu a negat informația, însă a refuzat să o comenteze.

Mircea Roșca, mesaj pe Facebook: ”Vă mulțumesc tuturor!”

Liderul PNL Prahova a ținut să posteze pe Facebook un mesaj prin care a punctat prezența miniștrilor și premierului la petrecerea de ziua sa.

„Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reușit să aduc împreună familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României de astăzi.

Le mulțumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar și colegilor mei, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre. Am simțit, mai mult ca oricând, că suntem o echipă. Vă mulțumesc tuturor! Dumnezeu să ne întărească, să ducem această grea misiune până la capăt!”, a fost mesajul său.

Prezența la petrecere a premierului Bolojan, criticată în mediul online

Fotografiile în care apare premierul Bolojan la petrecerea lui Roșca au făcut subiectul mai multor articole din presa națională, inclusiv cea tabloidă.

„După ce a trecut ordonanța austerității care concediază 13.000 de bugetari, Bolojan a petrecut cu lăutari. Unde a fost surprins premierul”, a titrat Gândul.

CanCan a publicat imaginile în cadrul unui articol intitulat „Ce a făcut premierul Bolojan după ordonanțele de ieri. A fugit câteva ore din București pentru ziua unui prieten din partid”.

Subiectul a fost preluat și de televiziunile de știri, care au comentat în fel și chip prezența premierului la ziua liderului PNL Prahova.

Mircea Roșca nu a răspuns pentru un punct de vedere.