Paranormal pe TikTok la Castelul Hasdeu. Primăria Câmpina: n-am aprobat! Plângere la Poliție pentru fals în declarații

Primăria Câmpina dezminte informațiile conform cărora, în noaptea de 21 spre 22 februarie 2026, a dat aprobare unor tik-tok-eri pentru a realiza o „investigație paranormală” în incinta castelului. Mai mult, spun reprezentanții instituției, joi, 26 februarie 2026, a fost depusă plângere la Poliția Câmpina pentru fals în declarații.

Reamintim faptul că, în urmă cu câteva zile, doi creatori de conținut au pătruns, noaptea, în interiorul muzeului, pentru a realiza mai multe transmisii live în care au încercat să invoce spiritul Iuliei Hasdeu și pe cel al savantului B.P.Hasdeu. Unul dintre influenceri s-a folosit, fără nicio interdicție din partea conducerii muzeului, inclusiv de pianul celebrei scriitoare, moarte acum 138 de ani. (Detalii AICI).

Totul s-a făcut cu acordul muzeografului Dragoș Stanciu, angajat al Primăriei Câmpina, care este astăzi subiectul unei ample anchete disciplinare, potrivit spuselor primarului Irina Nistor (PSD).

Prin intermediul unui comunicat de presă, instituția susține că se detașează ferm de astfel de fapte și precizează faptul că: „utilizarea neautorizată a spațiilor muzeale sau a bunurilor de patrimoniu constituie abatere gravă cu potențiale consecințe juridice. (…) Cei care au realizat astfel de acțiuni fără acordul autorității publice locale, vor trebui să răspundă în fața legii”.

Viceprimarul municipiului, Livia Lupu, a mai precizat, contactată de Observatorul Prahovean, că, dincolo de ancheta disciplinară îndreptată împotriva custodelui castelului, Dragoș Stanciu, Primăria Câmpina a decis acționarea în instanță a celor doi influenceri.

Comunicatul Primăriei Câmpina